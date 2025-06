DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

La diretta Milano Virtus Bologna sta per cominciare, abbiamo già descritto la raffica di emozioni di questa serie di semifinale e allora adesso ci affidiamo ai commenti dei due coach al termine di gara-3, vinta dalla Virtus al Forum due sere fa. Grande soddisfazione naturalmente da parte di Dusko Ivanovic: “Siamo stati attenti, abbiamo avuto pazienza e dovremo esserlo anche per le prossime due gare”, ragionando quindi già sull’ottica delle cinque partite, anche se la Virtus naturalmente spera di chiudere stasera. La chiave del successo “è stato un lavoro di squadra, tutti hanno giocato per questa vittoria”.

DIRETTA/ Milano Virtus Bologna (risultato finale 68-78): V Nere sul 2-1! (5 giugno 2025)

Ettore Messina invece ha reso onore ai vincitori ma anche fatto autocritica: “Hanno vinto con merito, comandando per tutta la partita tranne un breve momento nel quarto periodo in cui eravamo riusciti a superare. Noi abbiamo giocato una partita sconclusionata”. Per il coach dell’Olimpia c’è stata leggerezza, per cui adesso l’imperativo è resettare e giocare “come si deve” gara-4. Parola al campo, via alla diretta Milano Virtus Bologna! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 66-85): l'Olimpia pareggia la serie! (2 giugno 2025)

MILANO VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La copertura sarà la massima possibile per la diretta Milano Virtus Bologna in tv, grazie a Dmax per tutti ed Eurosport 2 per gli abbonati, ma anche grazie al servizio di diretta streaming video di Dazn, sempre su abbonamento.

GLI OSPITI POSSONO CHIUDERE

Appuntamento alle ore 20.45 di stasera, sabato 7 giugno 2025, con la diretta Milano Virtus Bologna dall’Unipol Forum di Assago per la fondamentale gara-4 della semifinale playoff di basket, una serie stupenda fra le due corazzate della nostra pallacanestro, una delle quali tuttavia non potrà giocarsi lo scudetto in finale. Il fattore campo è già saltato due volte su tre, per cui è davvero difficile sbilanciarsi. La certezza è che la Virtus Segafredo Bologna conduce per 2-1 e quindi ha il primo match-point, dopo la bella vittoria per 68-78 di due sere fa, sempre al Forum.

Diretta/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 68-67): Shields 14 punti (semifinale gara-1, 31 maggio 2025)

Ovviamente invece nella diretta Milano Virtus Bologna non hanno più margine d’errore i padroni di casa della EA7 Emporio Armani Milano, perché l’Olimpia è obbligata a vincere stasera per portare alla bella questa semifinale che decreterà la sfidante di Brescia in finale. Il punto di riferimento è il dominio totale in gara-2, vinta per 66-85 a Bologna, però i lombardi sono sull’orlo del baratro: fuori dai playoff in Eurolega, non arrivare nemmeno in finale in Serie A sarebbe un macigno. Insomma, sarà una sfida da non perdere quella nella diretta Milano Virtus Bologna…

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: MEGLIO IN TRASFERTA?

Verrebbe da dire che sia meglio giocare in trasferta in base a quanto abbiamo visto finora nella diretta Milano Virtus Bologna. Finora l’unica vittoria casalinga è stata in gara-1, che la Virtus Bologna ha vinto di un solo punto (68-67) con canestro decisivo di Tornike Shengelia a 7 secondi dalla fine e contro-sorpasso fallito da Nikola Mirotic all’ultimo secondo. Poi è sempre stata festa per chi giocava in trasferta, a cominciare dal clamoroso +19 per l’Olimpia Milano due giorni più tardi in gara-2, sempre a Bologna, con un vantaggio netto fin dal primo quarto.

Prestazione fenomenale in difesa e illuminata soprattutto dai 20 punti di Armoni Brooks in attacco, Milano a quel punto aveva spostato a proprio vantaggio il fattore campo, ma giovedì sera in gara-3 ha dovuto praticamente sempre inseguire dopo un brutto primo quarto. Al 30’ l’aggancio era compiuto, ma nel finale è di nuovo uscita la Virtus, che ha vinto con un margine in doppia cifra in particolare grazie a Isaia Cordinier e Tornike Shengelia, autori di 19 punti a testa, nonostante i 21 messi a referto da Nikola Mirotic. Adesso tocca alla EA7 smentire il “fattore trasferta” nella diretta Milano Virtus Bologna…