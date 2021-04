Diretta Milano Virtus Bologna/ Streaming video tv: spettacolo al Forum (basket A1)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: IL BIG MATCH AL FORUM

Milano Virtus Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Lorenzo Baldini e Guido Giovannetti, si gioca alle ore 20:15 di sabato 17 aprile: rappresenta l’anticipo nella 28^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, e naturalmente un big match che al Mediolanum Forum può anche valere tanto in termini di primo posto nella regular season. Si affrontano due squadre che hanno avuto una grande dimensione europea (finalmente per l’Olimpia, verrebbe da dire) e che sono partite in questa stagione con il proposito di vincere tutto, o quantomeno provarci.

Al momento Milano ci sta riuscendo avendo già messo in bacheca Coppa Italia e Supercoppa, mentre la Segafredo ha mancato questi due appuntamenti ma pian piano sembra poter carburare in maniera importante, come dimostrano gli ultimi risultati. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Milano Virtus Bologna, cui non vediamo l’ora di assistere; mentre aspettiamo che le due squadre facciano il loro ingresso sul parquet del Mediolanum Forum, proviamo a capire insieme quali possano essere i temi principali di una sfida che da un certo punto di vista sfugge a qualunque logica, ma che dall’altro ha certamente alcune chiavi di lettura molto interessanti che vale la pena esplorare a bocce ferme.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna viene trasmessa su Eurosport 2, dunque potrà essere visionata dai clienti della televisione satellitare al numero 211 del loro decoder; in alternativa, come sempre, la piattaforma Eurosport Player fornisce tutte le partite del campionato di basket ai suoi abbonati, in diretta streaming video e dunque tramite l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche le statistiche dei giocatori e delle squadre e la classifica di Serie A1.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Milano Virtus Bologna è dunque una delle partite più interessanti che il nostro campionato possa offrire in questo momento. Due squadre che finalmente sono riuscite a tornare grandi, anche se il processo delle V nere è stato più lungo e complesso, e che possono giocarsi lo scudetto anche per molti anni a patto che l’impegno economico e l’entusiasmo restino questi. Parlando delle ultime uscite, l’Olimpia ha pagato la stanchezza del doppio impegno e dei playoff di Eurolega da inseguire; ha centrato finalmente l’obiettivo e se la vedrà con il Bayern con ampie possibilità di centrare la Final Four, ma allo stesso tempo ha lasciato qualcosa in campionato facendosi superare da Brindisi, e perdendo qualche partita di troppo. La Segafredo i passaggi a vuoto li aveva avuti in precedenza, poi si è fatta strada attraverso le altre big di Serie A1 e ha risalito la corrente; il talento è sconfinato da una parte e dall’altra, certamente l’Olimpia ha un roster più lungo e attrezzato (giocando l’Eurolega era inevitabile) ma gli elementi chiave di Bologna non temono confronti, perché non è da tutti poter schierare contemporaneamente Teodosic e Markovic o fare uscire dalla panchina un certo Belinelli. Insomma, prepariamoci a divertirci…



