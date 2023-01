Diretta Milano Zalgiris/ Streaming video tv: l’Olimpia ci crede ancora! (Eurolega)

DIRETTA MILANO ZALGIRIS: OCCASIONE OLIMPIA!

Milano Zalgiris è in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 20:30 di venerdì 13 gennaio: la partita è valida per la 19^ giornata nella regular season di basket Eurolega 2022-2023, e dunque l’Olimpia torna a casa tre giorni dopo aver giocato sul parquet dell’Alba Berlino, perché questo come sappiamo è un altro turno doppio (cioè con due impegni nella stessa settimana). Milano che ha avuto una grave crisi in Eurolega, perdendo nove partite consecutive che potrebbero aver determinato l’esclusione dai playoff; poi la ripresa con vittorie molto importanti, e il nuovo stop al Pireo cadendo contro il competitivo Olympiacos.

Ettore Messina aveva dato per chiusa la corsa ai quarti di finale già tempo fa; così non è ovviamente perché la classifica è parecchio corta e ci sono ancora tante partite da giocare, ma certamente l’Olimpia dovrà produrre uno sforzo non indifferente per rientrare tra le prime otto tenendo conto del fatto che le avversarie non staranno a guardare, a cominciare dai lituani che avevano vinto il match di andata. Aspettando che la diretta di Milano Zalgiris prenda il via proviamo quindi a fare qualche rapido approfondimento sui temi principali di questa serata.

DIRETTA MILANO ZALGIRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Zalgiris viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, ormai è noto che le partite di Eurolega sono appannaggio di questa emittente e che per tutti gli abbonati, cui l’appuntamento è riservato, ci sarà l’alternativa della diretta streaming video che si può attivare senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che i match di Eurolega sono visibili anche sul portale Eleven Sports, che da qualche giorno è entrato a far parte del pacchetto DAZN, cui bisogna essere abbonati; infine va detto che sul sito ufficiale euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MILANO ZALGIRIS: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Milano Zalgiris, una partita che potrebbe essere molto importante per l’Olimpia: i lituani sono devastanti sul loro parquet, all’inizio del 2023 hanno rifilato 20 punti al Fenerbahçe e alla Zalgirio Arena hanno battuto anche Barcellona e Real Madrid (oltre alla stessa Milano, come già detto), in trasferta però viaggiano a ritmo molto più ridotto ma sono comunque un punto di riferimento per Milano, perché rappresentano attualmente la quota di ingresso ai playoff.

Adesso però la corsa dei lituani verso la post season si complica: una settimana fa coach Kazys Maksvytis ha ufficialmente saputo che la stagione di Keenen Evans è conclusa in anticipo (operazione al tendine d’Achille), senza il leader offensivo lo Zalgiris Kaunas perde parecchio del suo potenziale e non sarà facile affrontare il girone di ritorno. Anche Milano ha i suoi giocatori fuori da tempo (Gigi Datome, soprattutto Shavon Shields) ma può comunque recuperarli: Messina ha sempre detto che con il roster al completo l’Olimpia sarà una squadra ben diversa, intanto vedremo come se la caverà questa sera…

