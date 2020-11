Diretta Milano Zalgiris/ Streaming video tv: Olimpia per tornare a vincere (Eurolega)

DIRETTA MILANO ZALGIRIS: L’OLIMPIA NON PUÒ SBAGLIARE

Milano Zalgiris sarà diretta dagli arbitri Emilio Perez, Saso Petek e Sergio Silva: alle ore 20:45 di venerdì 20 novembre il Mediolanum Forum ospita la partita valida per la 10^ giornata di basket Eurolega 2020-2021. L’Olimpia deve recuperare ancora tre gare: ha saltato il recupero contro lo Zenit e la conseguente sfida sul parquet del Khimki, in più non ha giocato contro l’Alba Berlino e dunque la sua situazione è ancora incompleta. Tuttavia dopo un ottimo avvio la squadra di Ettore Messina ha iniziato a mostrare qualche crepa di troppo: mercoledì sera ha perso in casa contro la Stella Rossa arrivando ad un bilancio del 50% (3-3), è finita fuori dalla zona playoff e, in attesa dei recuperi, ha bisogno di tornare a vincere. Può farlo questa sera contro i lituani che allo stesso modo sono in calo, potendosi concentrare esclusivamente sull’Europa visto il passo in campionato; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Milano Zalgiris, aspettando la quale possiamo cominciare a fare qualche valutazione sui temi principali che sono legati alla partita.

MILANO ZALGIRIS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Zalgiris sarà trasmessa su Eurosport 2: l’appuntamento sarà dunque in esclusiva per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, precisamente al numero 211 del decoder di Sky. In assenza di questa opzione, l’alternativa resta il servizio di diretta streaming video con la piattaforma Eurosport Player, ma anche in questo caso bisognerà essere clienti. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete tutte le informazioni utili sulla partita e sull’Eurolega, come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori e delle squadre e la classifica del torneo.

DIRETTA MILANO ZALGIRIS: RISULTATI E CONTESTO

Milano Zalgiris è una partita importante per l’Olimpia: vero che con i recuperi i lombardi potrebbero arrivare a prendersi una posizione di classifica a ridosso delle prime (che al momento sono il Barcellona e il sorprendente Bayern di Andrea Trinchieri), vero è anche che adesso la situazione si fa complessa perché l’aver saltato ben tre partite imporrà un calendario fitto che potrebbe mettere fisicamente in difficoltà il roster, essendo che in Eurolega si incrociano spesso e volentieri squadre che sono profonde allo stesso modo. In più Milano ha anche un passato recente con cui fare i conti, perché non si è mai qualificata ai playoff con questa nuova formula e certi inizi scintillanti sono stati vanificati da un netto calo: siamo solo all’inizio ma Messina deve evitare che succeda questo. Lo Zalgiris però è messo anche peggio: dopo essere partito con un record di 5-1 i lituani, che in estate hanno salutato Sarunas Jasikevicius finito al Barcellona, hanno perso tre partite consecutive (l’ultima in casa contro il Cska Mosca) e hanno il morale sotto le scarpe. Anche per loro dunque si tratta di prendersi una vittoria che possa scacciare la crisi e far ripartire la corsa verso la Top 8 della classifica, tra poco vedremo quale delle due squadre riuscirà a rilanciarsi sperando ovviamente che si tratti dell’Olimpia.



