Diretta Milano Zalgiris/ Streaming video tv: Olimpia, quasi un testa-coda (Eurolega)

Milano Zalgiris, in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 20:30 di venerdì 28 gennaio, è valida per la 23^ giornata nella regular season di basket Eurolega 2021-2022. Sta diventando difficile tenere il conto dei turni, tra un rinvio e l’altro: per esempio l’Olimpia avrebbe dovuto sfidare i lituani in trasferta nell’ultima di andata, ma il match è saltato e così viene disputato prima il ritorno, e così a questo impegno casalingo si arriva dopo una trionfale trasferta in terra russa, perché Milano ha fatto la voce grossa battendo il Cska Mosca e rilanciandosi in una classifica che attualmente la vede occupare il terzo posto.

Per di più ci sarà la possibilità di migliorarsi, perché la partita di questa sera è del tutto abbordabile: lo Zalgiris Kaunas è ultimo nella graduatoria di Eurolega, sostanzialmente non ha più possibilità di raggiungere i playoff e ha vinto appena tre partite. Che l’Olimpia vinca lo aspettano praticamente tutti, ed è soprattutto per questo che la squadra di Ettore Messina non dovrà sottovalutare la diretta di Milano Zalgiris; aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche considerazione circa i temi principali che sono legati alla serata del Mediolanum Forum.

La diretta di Milano Zalgiris ci presenta dunque una partita che per l’Olimpia potrebbe essere una formalità, anche se in Eurolega siamo abituati a vedere tante sorprese e gli impegni ravvicinati possono condizionare i risultati. Milano comunque non ha giocato in campionato nel fine settimana, visto che a Treviso è scoppiato un focolaio Covid e il match è stato rinviato; in Serie A1 dunque bisogna ancora far fronte alla sconfitta di Pesaro da cui ripartire, ma se non altro l’Olimpia si è già rialzata cogliendo appunto un grande successo sul parquet del Cska Mosca, dopo aver battuto l’Alba Berlino nel recupero ed essersi rimessa a caccia di Real Madrid e Barcellona.

Milano dunque è nuovamente in corsa per il primo posto nella regular season di Eurolega; lo Zalgiris Kaunas invece è ultimo, e sembra purtroppo essere lontano da quello straordinario momento in cui, sotto la guida di Sarunas Jasikevicius, aveva incredibilmente raggiunto la Final Four. In possesso di licenza, gioca l’Eurolega costantemente ma i risultati non sono mai stati magnifici dopo aver dominato negli Ottanta e Novanta; ora vedremo se riuscirà a fare il colpo grosso al Mediolanum Forum, ma in buona sostanza l’Olimpia Milano ha il controllo della situazione e sa bene che un’eventuale sconfitta dipenderebbe maggiormente da suoi demeriti che altro, dunque adesso scopriremo cosa succederà in campo…



