Diretta Milwaukee Bucks Phoenix Suns/ Streaming video tv, gara-6 NBA Finals 2021

DIRETTA MILWAUKEE BUCKS PHOENIX SUNS: MATCH POINT AL FISERV FORUM

Milwaukee Bucks Phoenix Suns si giocherà in diretta dal Fiserv Forum, alle ore 3:00 (italiane) di mercoledì 21 luglio: potrebbe essere la notte del titolo per la franchigia del Wisconsin, perché siamo a gara-6 delle NBA Finals 2021 e la serie si è totalmente ribaltata, arriviamo qui con un 3-2 a favore di Milwaukee che, dopo aver perso i primi due episodi in Arizona, si è ricompattata e ha girato il fattore campo con il blitz di gara-5, riscattando una partenza pessima e andando a vincere, portandosi dunque ad un solo successo da un anello che manca da 50 anni.

Jusuf Nurkic vuole comprare vaccini Covid per tutta la Bosnia/ Ma il giocatore NBA...

Le NBA Finals 2021 però potrebbero non essere finite qui, perché adesso ovviamente ci aspettiamo la riscossa di una Phoenix che sembrava in controllo, ma che dopo aver perso la quarta partita ha lasciato sul parquet le sue certezze e adesso si trova con le spalle al muro, e il rischio più che concreto di vedere spezzato il suo sogno di festeggiare il titolo. Vedremo allora come andranno le cose in gara-6, nella diretta di Milwaukee Bucks Phoenix Suns; intanto possiamo come sempre fare una breve analisi di quelli che possono essere i temi principali legati alla partita.

VIDEO/ Milwaukee Bucks Phoenix Suns (120-100): highlights, siamo 1-2 (NBA Finals)

DIRETTA MILWAUKEE BUCKS PHOENIX SUNS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE NBA FINALS 2021

Ancora una volta la diretta tv di Milwaukee Bucks Phoenix Suns verrà trasmessa da Sky Sport: il canale dedicato è Sky Sport NBA (numero 209 del decoder) ma il match andrà in onda anche su Sky Sport Uno (numero 201), telecronaca come sempre affidata a Flavio Tranquillo con commento tecnico di Davide Pessina, e tutti gli abbonati – cui è riservata la visione – potranno seguire gara-6 delle NBA Finals 2021 in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta Phoenix Suns Milwaukee Bucks/ Streaming video tv, gara-2 NBA Finals 2021

DIRETTA MILWAUKEE BUCKS PHOENIX SUNS: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milwaukee Bucks Phoenix Suns sarà quella del titolo? Le NBA Finals 2021, come era accaduto nel 2006 con Miami che aveva battuto Dallas, hanno subito una brusca svolta dopo il 2-0 a favore dei Suns. Sembrava in controllo la franchigia dell’Arizona, che aveva anche vinto una gara-2 incredibile, eppure i Bucks hanno stupito per come sono tornati a macinare gioco e successi. A Phoenix in gara-5 non è bastato nemmeno il ritorno di Chris Paul sui suoi livelli (21 punti e 11 assist, una palla persa) né la seconda partita consecutiva da 40 punti (con 17/33 al tiro) di Devin Booker. Milwaukee, partita con un pesante -16 nel primo quarto, ha avuto 32 punti da Giannis Antetokounmpo ma soprattutto ha ritrovato Jrue Holiday, autore di 3/6 dall’arco per 27 punti e 13 assist, il solito Khris Middleton (29 punti e 7 rimbalzi, 12/23) e ancora una volta un Pat Connaughton (14) in grado di spostare gli equilibri. Adesso, per andare a gara-7 e riaprire le NBA Finals 2021, i Suns dovranno vincere in un Fiserv Forum che ribollirà. Ci spera soprattutto Chris Paul, che rischia seriamente di terminare questa straordinari campagna senza quell’anello che non ha ancora vinto in carriera, e che invece meriterebbe senza ombra di dubbio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA