Diretta Milwaukee Orlando/ Streaming video tv: Bucks favoriti in gara 3 (Playoff NBA)

Milwaukee Orlando, in diretta dal The Field House nella bolla sanitaria costruita al Disney World di Orlando, è la partita di basket in programma oggi, sabato 22 agosto 2020, con palla a due previsto alle ore 19.00 secondo il fuso orario italiano. Entriamo dunque nel vivo di questa serie per il primo turno dei playoff dell’NBA e davvero siamo impazienti di dare la parola al campo per della che sarà gara 3 tra i Bucks di Coach Budenhozer e i Magic, “teorici” padroni di casa per questo finale di stagione, certo unico nella storia del primo campionato americano di basket. Anche perchè la sfida di oggi potrebbe lasciare il segno nella serie: alla vigilia del tabellone dei play off pareva che questo primo turno fosse solo una specie di formalità per Milwaukee, ancora arrabbiata per aver perso la finale di Conference nella scorsa edizione. Ma il passo falso compiuto in gara 1 ha fatto scattare un allarme tra gli uomini di Budenholzer che, benché si siano subito ripresi solo nella nottata di ieri, facendo proprio il successo per 111-96 in gara 2, pure oggi non possono abbassare la guardia. Specie se sarà ancora una buona serata per Nikola Vucevic, che ha iniziato questo tabellone dei play off NBA in grande stato di grazia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milwaukee Orlando sarà trasmessa su Sky Sport NBA: il canale, interamente dedicato al mondo del basket oltre oceano, è disponibile al numero 206 del decoder di Sky ed è quindi un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare. Tutti loro potranno assistere a questa partita dei playoff anche con il servizio di diretta streaming video: basterà infatti attivare, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA MILWAUKEE ORLANDO, GARA 3, IL CONTESTO

Sarà partita veramente esplosiva la diretta tra Milwaukee e Orlando, in programma questa sera, quale gara tre di questa serie per il primo turno dei play off dell’NBA, del cui esito non siamo poi troppo sicuri. Se come detto prima, alla vigilia del tabellone non avevamo dubbi nel consegnare ai Buck di Giannis Antetokounmpo il favore nel passaggio del turno, ora non abbiamo ancora cambiato idea: pure possiamo scommettere in una serie molto più movimenta del previsto, dove la formazione di Budenholzer potrebbe fare molta fatica ad avere ragione dei Magic. Il quintetto di Steve Clifford è stato infatti una delle sorprese di questa parte finale della stagione NBA sotto la bolla sanitaria costruita a Orlando, in Florida. Anzi si può dire che la prestazione dei Magic è stata davvero importate in gara 1, vinta col risultato finale di 122-110: e pure in gara 2 la formazione di casa non si è affatto comportata male, nonostante un evidente difficoltà nei tiri da tre. Anzi il risultato di 111-96 subito solo poche ore in gara 2 non testimonia forse pienamente la buona prestazione di Orlando, e sopratutto di Nikola Vucevic, vero trascinatore della franchigia della Florida. E che anche queste sera potrebbe registrare una prestazione superlativa, sufficiente a mettereilwa alle corde i Bucks, che davvero oggi non potranno sottovalutare l’avversario.

