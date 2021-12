Diretta Minas Fenerbahce/ Streaming video tv: finale 3^posto Mondiale per club volley

DIRETTA MINAS FENERBAHCE: FINALE 3^ POSTO MONDIALE PER CLUB

Minas Fenerbahce, in diretta dal Başkent Voleybol Salonu di Ankara, è la partita di volley femminile in programma oggi, domenica 19 dicembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 13.00 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 15.00 in Turchia). Siamo ormai all’atto finale del mondiale per club di volley femminile e quest’oggi con la diretta tra Minas e Fernbache assisteremo solo alla finalina per il 3-4^ posto della competizione iridata targata FIVB.

Mentre dunque le padron di casa del Vakifbank e le azzurre di Conegliano si sfideranno per la medaglia d’oro, in palio oggi vi sarà solo il terzo gradino del podio: non di meno ci attendiamo grandi scintille questo pomeriggio sul taraflex turco. Benechè infatti vi sia da giocare solo il bronzo, siamo sicuri che le brasiliane di Nicola Greco, come le padrone di casa guidate dal tecnico Zoran Terzic daranno il massimo: in ogni caso un terzo posto iridato andrebbe a impreziosire e non poco le bacheche di due dei club più vincenti al mondo. C’è voglia di stupire.

DIRETTA MINAS FENERBAHCE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Minas Fenerbahce sarà disponibile solo per gli abbonati della televisione satellitare, per la precisione sul canale Sky Sport Action (numero 206 della piattaforma). Di conseguenza, l’appuntamento sarà disponibile anche in diretta streaming video, come sempre tramite il sito o l’app del servizio Sky Go.

DIRETTA MINAS FENERBAHCE, FINALE 3-4^ POSTO MONDIALE PER CLLUB: IL CONTESTO

Ovviamente impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Minas e Fenerbahce, finale per il 3 e 4^ posto ai mondiali per club di volley femminile, ci pare doveroso ricordare come i due club approdano all’incontro, che pure mette in palio l’ultimo gradino del podio iridato. Cominciamo allora dalle padrone di casa del Fenerbahce che inserite subito nella Pool A della competizione FIVB, pure ha chiuso la fase a gironi solo per seconda, alle spalle dell’Imoco, e con appena 3 punti ottenuti (successo sul Praia Clube e sconfitta con le pantere). In semifinale, le turche di Terzic hanno poi avuto la peggio con le connazionali del Vakifbank Istanbul, vincenti per 3-0: e dunque si trovano oggi a contendersi il bronzo.

Cammino pressoché identico del Minas: la squadra brasiliana, vice campionessa del continente, inserita nella Pool B dei mondiali per club di volley femminile ha recuperato solo il secondo posto del girone, con 3 punti e un successo (sull’Altay) e una sconfitta (con il Vakifbank) patita fin qui. Qualificata comunque nella Final Four della manifestazione ecco che il Minas pure ha avuto la peggio contro Conegliano, con le pantere vincenti con un chiaro 3-1: ora la squadra di Negro dovrà lottare per ottenere la medaglia di bronzo. Chi vincerà?



