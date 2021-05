DIRETTA/ Modena Albinoleffe (risultato 0-0) video streaming tv: ancora Pierini!

DIRETTA MODENA ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0) E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al sessantacinquesimo minuto, ovvero passata ormai da qualche istante l’ora di gioco, il punteggio tra Modena ed Albinoleffe è ancora saldamente bloccato sullo 0 a 0 iniziale. In queste prime battute del secondo tempo, cominciato con l’ingresso di Tomaselli al posto di Gusu tra le file dell’Albinoleffe, sono i gialloblu a partire meglio replicando quanto di buono visto anche nel corso della frazione di gioco precedente ed è infatti Pierini a cercare di spezzare l’equilibrio in favore dei gialloblu con un tiro impreciso al 53′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA MODENA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Albinoleffe verrà trasmessa su Sky Sport 254: il canale fa riferimento al pacchetto Calcio di Sky, per il quale servirà un abbonamento specifico (non basta quello generale alla televisione satellitare). In assenza di questo, gli appassionati potranno comunque seguire la partita dei playoff sul portale Eleven Sports e dunque in diretta streaming video, come sappiamo qui sono fornite tutte le gare di Serie C agli abbonati – il servizio è stagionale – oppure a chi decidesse di acquistare di volta in volta il singolo evento.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Modena ed Albinoleffe sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 di partenza. I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani ci riprovano al 18′ con Pierini per poi lasciare spazio alla replica dei lombardi, in avanti con Manconi al 22′, di testa con Mondonico al 44′ e Giorgione a ridosso del duplice fischio arbitrale al 45′. Fino a questo momento il direttore di gara Federico Longo, proveniente dalla sezione di Paola, ha ammonito Canestrelli al 31′ solamente tra le file dell’Albinoleffe. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia Romagna la partita tra Modena ed Albinoleffe è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati da mister Mignani a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva al 2′ e mancando poi lo specchio della porta con Pergreffi in rovesciata al 3′. Ecco le formazioni ufficiali: MODENA (4-3-3) – Gagno; Mattioli, Ingegneri, Pergreffi, Varutti; Muroni, Gerli, Castiglia; Luppi, Spagnoli, Pierini. A disp.: Narciso, Mignanelli, Rabiu, Scappini, Sodinha, Corradi, De Santis, Bearzotti, Zaro, Davì, Prezioso, Monachello. All.: Mignani. ALBINOLEFFE (3-5-2) – Savini; Mondonico, Canestrelli, Riva; Borghini, Gelli, Genevier, Giorgione, Gușu; Manconi, Cori. A disp.: Paganessi, Caruso, Cerini, Berbenni, Nichetti, Tomaselli, Gabbianelli, Galeandro, Ravasio, Miculi, Maritato. All.: Zaffaroni. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA

Solo pochi istanti prima di dare la parola al campo per la diretta tra Modena e Albinoleffe, sfida di ritorno dei play off della Serie C, per la prima fase nazionale: in attesa del fischio d’inizio andiamo a controllare anche lo storico che unisce i due club. Primo riferimento in tale senso è certo il match di andata, occorso lo scorso 23 maggio e che pure ha visto il successo degli emiliani per 1-0: pure nel complesso leggiamo a tabella ben 23 precedenti ufficiali, segnati dal 1999 a oggi e tra secondo e terzo campionato nazionale. Aggiungiamo che nella stagione regolare di Serie C 2020-21, Modena e Albinoleffe si sono sfidate in partite di andata e ritorno, ottenendo una vittoria per parte. Ora però torniamo al presente e diamo la parola al campo, si comincia! (agg Michela Colombo)

I BOMBER

Manca sempre meno alla diretta di Modena Albinoleffe, sfida per i play off della Serie C: prima di dare la parola al campo, vediamo quali potrebbero essere i protagonisti in campo. Considerando dunque lo spogliatoio emiliano, ecco che non possiamo non mettere in evidenza il nome di Alberto Spagnoli, miglior marcatore del club con ben 6 gol e pure miglior assist man gialloblu, con sette passaggi vincenti: l’attaccante pure è andato a segno nel turno di andata e potrebbe dunque ripetersi quest’oggi. Per i seriani invece quando si parla di gol si parla anche di Jacopo Manconi, capocannoniere del club con ben 15 gol segnati in stagione. L’esterno destro poi ha segnato già due reti da che sono iniziati i play off ed è dunque giocatore in gran condizione. (agg Michela Colombo)

MODENA ALBINOLEFFE: AGLI OSPITI SERVE UNA VITTORIA CON 2 GOL DI SCARTO

Modena Albinoleffe, in diretta mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole come match di ritorno del primo turno della fase Nazionale dei play off di Serie C. Il Modena riparte favorito nella contesa non solo in quanto testa di serie ma anche in virtù dell’importante successo dell’andata in casa dei seriani. Un gol di Spagnoli nel primo tempo ha permesso ai canarini di espugnare lo stadio Città di Gorgonzola e ora all’Albinoleffe servirà una vittoria con 2 gol di scarto per proseguire nel cammino verso la Serie B. D’altronde già il raggiungimento dei play off era stato definito un successo da parte del tecnico Marco Zaffaroni e della società, l’Albinoleffe potrà archiviare in ogni caso positivamente la stagione.

Il Modena invece punta ad entrare tra le prime 8 di questi spareggi in virtù del quarto posto nel girone B nella regular season, per provare a colmare lo strappo che si era formato e che non ha permesso agli emiliani di partecipare alla volata che nel raggruppamento ha visto protagonisti il Perugia, poi promosso, il Padova e il Sudtirol.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della sfida tra Modena e Albinoleffe allo stadio Alberto Braglia. I padroni di casa allenati da Michele Mignani scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gagno; Mattioli, Pergreffi, Zaro, Mignanelli; Muroni, Gerli, Castiglia; Luppi; Spagnoli, Pierini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Zaffaroni con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Savini; Canestrelli, Riva, Borghini; Petrungaro, Genevier, Gelli, Giorgione, Tomaselli; Cori, Manconi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Modena e Albinoleffe, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.80 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.25 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.55 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



