Diretta Modena Ascoli/ Streaming video tv: punti pesanti per i playoff! (Serie B)

DIRETTA MODENA ASCOLI: PER CERCARE I PLAYOFF!

Modena Ascoli è in diretta dallo stadio Alberto Braglia, alle ore 20:30 di mercoledì 1 marzo: si gioca per la 27^ giornata nel campionato di Serie B 2022-2023, e sarà una partita molto interessante per la corsa ai playoff. Tecnicamente almeno l’Ascoli deve ancora guardarsi alle spalle, ma comunque anche i marchigiani possono correre per la post season: le distanze sono brevi, in questo senso i marchigiani hanno sprecato un’opportunità ghiotta pareggiando in casa contro il Benevento ma sono ancora lì a giocarsela.

DIRETTA/ Ascoli Benevento (risultato finale 0-0): la porta di Paleari è stregata

Come il Modena del resto, anche se i canarini arrivano da una sconfitta: hanno perso a Reggio Calabria un match equilibrato, adesso dunque Attilio Tesser va a caccia di riscatto sapendo che i playoff sono appunto una possibilità concreta, visto che al momento i punti da recuperare sono appena due. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Modena Ascoli; mentre aspettiamo che la partita prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni qui al Braglia.

Diretta/ Reggina Modena (risultato finale 2-1) video tv: decidono Pierozzi e Strelec

DIRETTA MODENA ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Ascoli sarà trasmessa sulla televisione satellitare: l’appuntamento però sarà disponibile soltanto per gli abbonati al pacchetto Calcio, poiché il canale di riferimento sarà Sky Sport 256. Come sempre i clienti avranno la possibilità di seguire Modena Ascoli anche attraverso il servizio di diretta streaming video che, ricordiamo, non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e inserire i dati del proprio abbonamento per attivare l’applicazione Sky Go.

Diretta/ Modena Genoa (risultato finale 2-2): Bani riprende i canarini, è parità!

PROBABILI FORMAZIONI MODENA ASCOLI

Per la diretta Modena Ascoli Tesser ritrova Oukhadda, che dovrebbe essere il terzino destro in una difesa che, davanti a Gagno, avrà poi Ponsi o Renzetti a sinistra e la coppia centrale formata da Pergreffi e Tommaso Silvestri. A centrocampo Magnino dovrebbe nuovamente essere il regista basso che però se la gioca con Panada, poi sulle mezzali possono tornare utili Nicola Mosti e Giovannini per alternarsi con Gerli e Duca, davanti infatti Tremolada e Falcinelli vanno per la conferma mentre Strizzolo deve vincere la concorrenza del sempre concreto Bonfanti.

Nell’Ascoli di Roberto Breda tornano Giovane e Gondo: il primo potrebbe dunque agire in cabina di regia con il supporto delle mezzali Collocolo e Falzerano – da valutare però Eramo e Proia, anche per naturale turnover – il secondo può fare l’attaccante centrale con alle spalle Ciciretti e Caligara, sempre che non venga scelto Pedro Mendes o magari Dionisi. Per quanto riguarda la difesa, si va per la conferma di chi ha giocato domenica: in porta ovviamente Leali, poi Botteghin e Bellusci a formare la coppia centrale con Adjapong a destra e Falasco schierato a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Modena Ascoli possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 27^ giornata di Serie B, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,30 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,60 volte la quota messa sul tavolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA