Serie B, Diretta Modena Avellino, streaming video tv: i campani hanno perso sia in Coppa Italia che in campionato (Serie B, 31 agosto 2025)

DIRETTA MODENA AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima di immergerci nella diretta di Modena Avellino, cerchiamo insieme di capire chi potrebbe avere la meglio tra le due società facendo un confronto storico con la nostra classica rubrica sui testa a testa, cosi da scoprire anche un lato della storia sportiva del calcio che tanto amiamo.Modena e Avellino hanno giocato sei partite, dalle quali emerge un vantaggio chiaro per l’Avellino: quattro vittorie a fronte di una sola del Modena e un solo pareggio.

I lupi hanno quindi tenuto il dominio, accumulando successo dopo successo, mentre il Modena ha spesso navigato a vista, alla ricerca di una riscossa. Anche se il distacco è evidente, la presenza di quel pareggio e di una vittoria suggerisce che le dinamiche in campo possono cambiare con determinazione e una scorsa tattica vincente. Si potrebbe dire che Avellino abbia una marcia in più, ma il Modena ha i mezzi per accendere un motore diverso, basta crederci. Passiamo ora al commento live della diretta di Modena Avellino, il fischio di inizio sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA MODENA AVELLINO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Modena Avellino, dovrete abbonarvi o a DAZN oppure su Amazon Prime Video grazie a LaB Channel. La diretta streaming invece è visibile sull’applicazione o sito web delle rispettive piattaforme.

MODENA AVELLINO, COME FINIRÀ?

Stesso risultato all’esordio in Serie B, ma due esiti completamente opposti. Questo è il modo più sintetico per parlare della diretta Modena Avellino che si disputerà allo stadio Alberto Braglia domenica 31 agosto alle ore 21:00.

I canarini hanno debuttato in minor convincente questa stagione con la sconfitta in Coppa Italia col Torino per 1-0 dopo aver aver disputato un ottimo primo tempo. La squadra di Sottil ha raccolto frutti all’esordio in Serie B, vincendo 2-0 a Genova con la Sampdoria.

Come detto, 2-0 anche per l’Avellino che però ha subito i due gol nella gara contro il Frosinone. Per i ciociari sono andati in gol Koutsoupias e Marchizza nei primi 28 minuti. Ancora a caccia del primo gol stagionale il club campano poiché in Coppa Italia c’era stato l’1-0 dell’Audace Cerignola.

LE PROBABILI FORMAZIONI MODENA AVELLINO

Il Modena si schiererà in campo con il modulo 3-5-2. Tra i pali Chichizola, difeso dal trio Tonoli, Adorni e Nieling. A centrocampo troveremo Beyuku, Santoro, Gerli, Pyythia e Zampano con Di Mariano e Gliozzo tandem offensivo.

L’Avellino risponderà con l’asseto tattico 4-3-2-1. In porta Iannarilli, protetto d Cancellotti, Enrici, Manzi e Milani. Nella zona nevralgica del campo ecco Sounas, Palumbo e Besaggio menre Insigne e Russo supporteranno Lescano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MODENA AVELLINO

Sia per questioni di andamento sia di fattore casa, il Modena è favorito per la vittoria di questo incontro a 2.15. Il pareggio è a 2.15 mentre il segno 2 in favore dell’Avellino lo troviamo a 3.50. Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.95.