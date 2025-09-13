Tutte le informazioni sulla diretta Modena Bari, situazione delle squadre, dove seguire la partita, le probabili formazioni, quote e possibile esito finale
DIRETTA MODENA BARI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!
Manca ormai pochissimo alla diretta Modena Bari, è una partita molto interessante che ha anche parecchi precedenti in epoca recente, basti pensare che gli ultimi dieci hanno un arco temporale di dieci anni a partire dal 2015. Il bilancio? Sorride leggermente al Modena: tre vittorie contro le due del Bari, abbondano dunque i pareggi che sono cinque. I canarini per di più hanno vinto, sempre per 2-1, entrambe le sfide dell’ultimo campionato: quella del Braglia era all’andata per la seconda giornata, presto come adesso, e il cartellino lo avevano timbrato Antonio Palumbo su rigore e Pedro Mendes, dopo la rete di Andrija Novakovich.
Il Bari dunque è in difetto nei precedenti in epoca recente, tanto che sono quasi undici anni che non vince in terra gialloblu: per la precisione dobbiamo tornare a un incrocio del febbraio 2015, sempre per il campionato di Serie B, tra due squadre che a dire il vero non se la passavano troppo bene. Il gol decisivo lo aveva realizzato Kingsley Boateng, sulla panchina dei galletti sedeva Davide Nicola; adesso il contesto non è troppo diverso da quello di allora e vedremo come andranno le cose, mettiamoci comodi perché la diretta Modena Bari sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)
Diretta Modena Bari, dove seguire in streaming video la partita
La diretta Modena Bari come è stato anche nelle passate stagioni potrà essere vista dai tifosi collegandosi alle 15.00 allo streaming di Dazn sul sito o sull’applicazione essendo in possesso di un abbonamento tra quelli Start, Standard, Plus e Goal Pass, in alternativa ci sarà la possibilità di affidarsi a LAB Channel, il nuovo canale della Serie B ad abbonamento che tramite OneFootball o Amazon Prime Video.
Caserta a caccia di una svolta per la stagione
Tra i match della terza giornata di Serie B un posto sotto ai riflettori lo avrà la diretta Modena Bari che si vedrà in campo allo Stadio Alberto Braglia e che potrebbe permettere ai gialloblù padroni di casa di continuare il loro ottimo momento che, nelle prime due giornate, ha portato 4 punti con una vittoria contro la Sampdoria e un pareggio 1-1 in casa contro la neopromossa Avellino.
I biancorossi invece dovevano essere una delle squadre a lottare per la promozione diretta o almeno tramite i playoff e invece nelle prime due partite hanno guadagnato solamente 1 punto merito del pareggio casalingo 1-1 contro il Monza nell’ultima partita di campionato prima della sosta.
Formazioni Modena Bari, probabili 22 in campo
I giocatori che vedremo in campo nella diretta Modena Bari saranno senza ombra di dubbio i migliori a cui i due allenatori potranno affidarsi per vincere la partita e in un caso continuare il periodo positivo della squadra mentre nell’altro risollevarsi dopo prestazioni sottotono, per questo nel 3-5-2 di Andrea Sottil ci saranno Chichizola in porta, Tonoli, Adorni e Nieling come difensori centrali, Beyuku e Zanimacchia gli esterni a tutta fascia con Santoro, Gerli e Pyyhtia in mezzo al campo, coppia d’attacco formata da Defrel e Gliozzi. Il moduo a cui si affiderà Fabio Caserta invece è il 4-3-3 composto da Cerofolini come portiere, Dorval, Nikolau, Vicari e Dickmann come difensori, Pagani, Verreth e Braunoder i centrocampisti e come attaccanti Partipilo, Moncini e Sibilli.
Diretta Modena Bari, quote e possibile esito finale
Dopo i risultati maturati nelle prime giornate la diretta Modena Bari ha cambiato la sua lettura visto che ora ad essere favorita dai bookmakers, come Sisal, è la squadra gialloblù la cui vittoria sarà pagata a 2.30, per quanto riguarda la vittoria dei galletti invece il valore assegnato è il più alto tra tutti quelli disponibili ed è pari a 3.20, infine c’è il pareggio che è valutato difficile da verificarsi ma meno di uno degli altri e per questo dato a 3.10. È vero che i biancorossi hanno trovato molte difficoltà soprattutto in fase offensiva, ma la squadra è forte e allenata da un tecnico preparato che riuscirà a rimetterli in corsa per gli obiettivi prefissati.