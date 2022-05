Diretta Modena Bari/ Streaming video tv: partita combattuta (Supercoppa Serie C)

DIRETTA MODENA BARI: CANARINI ALL’ESORDIO

Modena Bari, in diretta sabato 7 maggio alle ore 16:00 dallo stadio Alberto Braglia di Modena, è valida per la Supercoppa di Serie C. Si tratta della seconda gara che vede come protagoniste le tre squadre promosse in Serie B, con i canarini all’esordio. La compagine allenata da Attilio Tesser, ha vinto il Girone B nell’ultima giornata di campionato, rifilando un poker al Pontedera.

Per il Bari si tratta invece della seconda partita di Supercoppa. All’esordio, i galletti sono stati sconfitti dal Sudtirol, con gli altoatesini che si sono imposti al San Nicola con il punteggio di 1-2. La squadra di Michele Mignani ha conquistato la promozione in Serie B, dominando il Girone C e vincendolo con tre giornate di anticipo. Per i pugliesi si tratterà dell’ultima partita stagionale, per poi dedicarsi appieno al campionato cadetto.

MODENA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Modena Bari di Supercoppa Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MODENA BARI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta di Modena Bari, le quali si affronteranno nella gara valevole per la Supercoppa di Serie C. Il tecnico dei canarini, Attilio Tesser dovrebbe schierare la sua formazione con il modulo 4-3-2-1. Questa la probabile formazione titolare del Modena per la gara con il Bari: Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Gerli, Armellino, Scarsella; Mosti, Tremolada; Minesso.

Michele Mignani, tecnico del Bari, dovrebbe proporre i suoi uomini con il modulo iniziale 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare dei galletti, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà a Modena: Polverino, Belli, Di Cesare, Gigliotti, Mazzotta; Maiello, Maita, Mallamo; Galano; Antenucci, Paponi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Modena Bari di Supercoppa Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con il successo del Modena, abbinato al segno 1, quotato 2.10. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto con una quota di 3.10. Il successo esterno del Bari, associato al segno 2, viene quotato 3.45.

