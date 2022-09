DIRETTA/ Modena Brescia streaming video tv: canarini per il riscatto (Serie B)

DIRETTA MODENA BRESCIA: RISULTATO INCERTO!

Modena Brescia, in diretta sabato 10 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo Stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valida per la quinta giornata di Serie B. Una gara stuzzicante tra due squadre rivoluzionate in estate grazie al mercato e reduci da un avvio di campionato totalmente opposto.

Il neopromosso Modena è nei bassifondi della classifica con appena 3 punti raccolti nelle prime quattro giornate, frutto di una vittoria e tre sconfitte. Nell’ultimo turno i gialloblu di mister Tesser sono stati sconfitti 1-0 dal Cagliari, rete decisiva di Rog. Discorso totalmente diverso per il Brescia di Clotet, in vetta alla classifica con Reggina e Frosinone. Le Rondinelle hanno raccolto sin qui 9 punti, frutto di tre vittorie e una sconfitta. Nell’ultima giornata è arrivata la vittoria per 2-1 ai danni del Perugia: reti di Galazzi e Aye, per gli umbri il timbro di Luperini

DIRETTA MODENA BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Modena Brescia sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Modena Brescia, come per tutte le altre sfide di Serie B, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA BRESCIA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Modena Brescia, che prenderà il via ormai tra pochi minuti. Tesser e Clotet con qualche dubbio tra centrocampo e attacco, ma andiamo per gradi e partiamo dai padroni di casa. I gialloblu si presenteranno con il 4-3-3: Gagno, Coppolaro, De Maio, Cittadini, Ponsi, Magnino, Panada, Tremolada, Diaw, Falcinelli, Gargiulo. Stesso modulo per le Rondinelle: Lezzerini, Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti, Bertagnoli, Labojko, Bisoli, Moreo, Aye, Galazzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

E’ tutto pronto per la diretta Modena Brescia, non ci resta che andare a scoprire le quote per le scommesse. I bookmakers prevedono un grande equilibrio, prendiamo come riferimento i numeri segnalati dagli esperti di Eurobet: l’1 è quotato 2,60, il pareggio è quotato 3,40, mentre il 2 è quotato 2,60. C’è la stessa offerta per la vittoria del Modena e per la vittoria del Brescia, a testimonianza della grande stabilità. Pressochè identico discorso per Under 2,5 e Over 2,5, dati rispettivamente a 1,80 e 1,90. Infine, le quote di Gol e No Gol: 1,70 e 2,02.











