DIRETTA MODENA BRESCIA, BASTEREBBERO POCHI PUNTI

Si gioca venerdì 9 maggio 2025 alle ore 20:30 la diretta Modena Brescia. Presso lo Stadio Alberto Braglia si stanno per scontrare due compagini che non hanno ancora definito pienamente il proprio destino in questo finale di stagione lottando rispettivamente per l’accesso ai playoff e per la permanenza in Serie B. I padroni di casa, che hanno recentemente perso contro la Carrarese, sono a meno tre dal ritagliarsi un posto così da puntare alla promozione in Serie A poichè al momento si trovano in decima posizione con quarantaquattro punti, come il Sudtirol e la stessa Carrarese che seguono.

DIRETTA/ Brescia Juve Stabia (risultato finale 0-0), finisce a reti bianche (4 maggio 2025)

Alle Rondinelle basterebbe invece un punto per agganciare in classifica la coppia formata da Frosinone e Mantova in modo tale da scongiurare il pericolo rappresentato dai playout. I biancoblu, reduci dal pareggio senza reti con la Juve Stabia, sono al momento a trentanove punti al pari della Salernitana, con la quale si potrebbe giocare appunto un posto per disputare la prossima edizione del campionato cadetto. Pur essendo l’ultima giornata, ricordiamo che il 13 maggio sarà recuperato il trentaquattresimo turno che era stato rinviato per la morte di Papa Francesco.

DIRETTA/ Carrarese Modena (risultato finale 2-1): Illanes ritrova il vantaggio! (Serie B, 4 maggio 2025)

DIRETTA MODENA BRESCIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Guarda la diretta Modena Brescia su LaB channel iscrivendotici se già possiedi un abbonamento ad Amazon Prime Video. In streaming sarà possibile vedere la gara pure utilizzando la piattaforma DAZN con l’applicazione ed il sito ufficiali.

MODENA BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 3-4-1-2 con Gagno, Magnino, Zaro, Cauz, Beyuku, Gerli, Kamate, Idrissi, Palumbo, Caso e Defrel sarà la scelta adottata da mister Mandelli per i canarini in quanto a probabili formazioni della diretta Modena Brescia. Il tecnico Maran dovrebbe invece optare per il 4-3-1-2 con Lezzerini, Jallow, Adorni, Cistana, Corrado, Besaggio, Verreth, Bisoli, Galazzi, Borrelli e Juric al fine di impostare le Rondinelle in avvio di partita.

Video Carrarese Modena (2-1)/ Gol e highlights: Illanes aggancia i Canarini! (Serie B, 4 maggio 2025)

DIRETTA MODENA BRESCIA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano credere nella vittoria dei padroni di casa se guardiamo alle quote proposte per l’esito finale della diretta Modena Brescia. Secondo per esempio quanto fornito da Sisal, i Canarini sarebbero dati vincenti a 2.50 ed il secondo risultato più probabile è il pareggio, con il segno x infatti posto a 2.55. Decisamente improbabile appare infine l’eventualità che i lombardi trionfino in trasferta ed il 2 è fissato dunque a 3.50.