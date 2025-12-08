Diretta Modena Catanzaro, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Braglia per la quindicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA MODENA CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È il momento della diretta Modena Catanzaro, è il momento di scoprire quale sarà il risultato di una partita che nel 2022, con un preliminare di Coppa Italia, è tornata a farci compagnia dopo un’assenza di ben 16 anni, e che dal 2000 a oggi si è disputata comunque in nove occasioni. In questo contesto recente abbiamo cinque vittorie del Modena e tre del Catanzaro, che però ha espugnato il Braglia nell’aprile di un anno fa: una bella vittoria per una squadra che, neopromossa e allenata da Vincenzo Vivarini, era lanciata verso i playoff e si era imposta con la doppietta di Pietro Iemmello inframmezzata dal gol di Jari Vandeputte.

Spesso e volentieri comunque i canarini hanno festeggiato un successo tra le mura amiche: ad esempio lo hanno fatto nel marzo scorso con un 2-1, al vantaggio di Luca Magnino aveva risposto ancora Iemmello ma, cinque minuti più tardi, Ettore Gliozzi aveva risolto la sfida con un colpo di testa su angolo di Antonio Palumbo. Ecco quindi il quadro almeno recente di una partita che anche oggi promette scintille, vedremo quindi cosa racconterà il terreno di gioco del Braglia al quale ci riferiamo immediatamente, perché la diretta Modena Catanzaro sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MODENA CATANZARO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Modena Catanzaro è presente in streaming per chi la volesse vedere su due piattaforme. La gara è infatti selezionabile sia su DAZN che su Amazon Prime Video, purchè si sia iscritti a LaB Channel. Niente passaggio televisivo per questo match salvo il caso in cui abbiate a disposizione una smart tv.

GLI EMILIANI SPERANO DI RIPARTIRE

Il pranzo festivo di lunedì 8 dicembre 2025 sarà accompagnato dalla diretta Modena Catanzaro delle ore 12:30. Presso lo Stadio Alberto Braglia i padroni di casa proveranno a riprendersi immediatamente dopo la pesante sconfitta patita contro il Cesena non tanto per quanto riguarda il risultato ma soprattutto per la classifica di Serie B.

Il rigore fallito in apertura di gara da Gliozzi si è rivelato fatale per i Canarini che non hanno poi più saputo rimontare il gol del vantaggio siglato da Blesa per i bianconeri. Questo KO ha consentito al Frosinone di scavalcare la compagine di mister Sottil ed in questo modo sono anche stati raggiunti in graduatoria dal Cavalluccio.

Il Monza capolista è lontano quattro lunghezze e bisognerà riscattarsi subito per continuare a sognare l’eventuale promozione diretta in Serie A. In ottava posizione con diciannove punti, gli stessi della Juve Stabia e dell’Avellino, troviamo invece i rivali della quindicesima giornata ed i giallorossi sono dunque appena dentro la zona playoff.

I calabresi hanno ripreso a correre dopo esser stati battuti dall’Empoli avendo in seguito pareggiato col Pescara e venendo soprattutto dal successo per 3 a 2 contro la Virtus Entella. Adesso l’obiettivo potrebbe essere quello di consolidare il proprio piazzamento fra le prime otto, riuscendo magari a sorpassare l’Empoli distante un solo punto.

DIRETTA MODENA CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Modena Catanzaro: sarà 3-5-2 in apertura per i padroni di casa che si presenteranno con Pigliacelli, Brighenti, Cassandro ed Antonini, Favasuli, Pontisso, Rispoli, Petriccione e D’Alessandro, Iemmello e Cisse. Anche gli ospiti dovrebbero riutilizzare il modulo 3-5-2 con Chichizola, Tonoli, Nieling e Adorni, Zampano, Sersanti, Santoro, Gerli e Zanimacchia, Gliozzi e Defrel.

DIRETTA MODENA CATANZARO, LE QUOTE

Le quote di Sisal per l’esito finale della diretta Modena Catanzaro vedono i padroni di casa partire da favoriti alla viglia del match. Il segno 2 rappresentante la vittoria degli ospiti è indicato addirittura a 5.00 mentre l’1, equivalente al trionfo dei Canarini, è appunto quotato a 1.72. Il pareggio è una soluzione intermedia con l’x pagato a 3.50.