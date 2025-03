DIRETTA MODENA CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Modena Catanzaro. Due squadre davvero molto interessanti dal punto di vista statistico perché nonostante ci siano delle similarità poi le differenze rimangono sostanziali. Partiamo come di consueto dai padroni di casa, squadra che punta molto sul blocco basso a 23 metri di distanza dalla porta che permette poi ripartenze volerci. Veloci non a caso, visto che in media da quando recuperano il pallone a quando si segna, passano in media 2,3 minuti. Una delle statistiche più basse in questa speciale classifica.

Il Catanzaro invece punta di più sulla tecnica dei suoi attaccanti, infatti abbiamo il 20% di reti messe a segno da giocatori che hanno completato almeno due dribbling prima di concludere in rete. Questo potrebbe essere un fattore contro una difesa statistica come quella del Modena, ma andrà davvero cosi? I bookmakers mettono al 32% la vittoria dei padroni di casa, vedremo se verrà pronostico il vero. Adesso via al commento live della diretta di Modena Catanzaro, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live. Si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Modena Catanzaro, come vedere la partita

Anche nel caso della diretta Modena Catanzaro i tifosi potranno seguirla in televisione con un abbonamento a Dazn o su smartphone e computer in diretta streaming grazie alla piattaforma streaming Dazn.

Padroni di casa già salvi

La diretta Modena Catanzaro avrà luogo allo Stadio Alberto Braglia e vedrà la sfida tra due squadre che hanno vissuto due stagioni diverse e che li vede ora lottare per obiettivi diversi, gli emiliani sono messi meglio visto che occupano il 5° posto con 46 punti con il quale parteciperanno ai playoff promozione di fine stagione, i calabresi invece sono fuori dalla seconda parte di stagione ma occupando il 10° posto con 35 punti hanno già raggiunto la salvezza.

Il Modena arriva alla sfida dopo la sconfitta 2-1 nella gara in casa della Juve Stabia, il Catanzaro invece si presenta alla partita dopo la vittoria 4-0 con il Cosenza.

Formazioni Modena Catanzaro, probabili scelte dei tecnici

Gli emiliani del Modena guidati da Paolo Mandelli si presenteranno con il portiere Gagno, Caldara, Zaro e Vulikic come muro difensivo, sulle corsie Magnino e Cotali con Santoro, Gerli e Palumbo a centrocampo, davanti la coppia d’attacco Gilozzi e Pedro Mendes.

I calabresi si organizzeranno con Pigliacelli in porta, Bonini, Scognamillo e Bringhenti come terzetto difensivo, il centrocampo a 5 con Quagliata Situm, Pompetti, Petriccione e Pontisso, Iemmello insieme a Biasci come terminali offensivi.

Pronostico e quote Modena Catanzaro, possibile risultato finale

La diretta Modena Catanzaro è una sfida il cui risultato potrebbe portare qualche sorpresa nonostante gli ospiti siano leggermente favoriti per la vittoria visto il miglior posizionamento in classifica e l’ottima continuità dei risultati che hanno saputo avere durante tutto l’anno e che hanno dimostrato anche nelle ultime 10 partite con un solo risultato negativo.

Se qualcuno volesse scommettee sulla Serie B può farlo, magari andando a capire quali sono le quote migliori su cui fare una puntata: se diamo retta a bet365 il risultato pende maggiormente in favore della vittoria del Modena con una quota di 2.00, il pareggio invece è quotata a 3.20, mentre la vittoria del Catanzaro ha la quota maggiore pari a 4.00.