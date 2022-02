Diretta Modena Cesena/ Streaming video Rai: derby di lusso (Serie C)

DIRETTA MODENA CESENA: PARTITA COMBATTUTA!

Modena Cesena, in diretta dallo stadio Alberto Braglia alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 7 febbraio 2022, sarà il derby emiliano-romagnolo che è in programma come posticipo della venticinquesima giornata del girone B di Serie C. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Modena Cesena ci offrirà un posticipo davvero di lusso: i canarini a quota 55 stanno lottando per il primato con la Reggiana, mentre gli ospiti romagnoli sono al terzo posto a quota 44 punti.

La lotta per il primato sembra ormai essere limitata alle prime due, il Cesena ha perso il passo come conferma anche il pareggio contro la Lucchese di mercoledì scorso, ma naturalmente un bel risultato nel derby sarebbe prezioso per il Cesena, che punta a consolidare la propria terza posizione. Il Modena arriva invece dal pareggio proprio contro la Reggiana, che non ha modificato la situazione nella lotta al vertice: sarà una battaglia entusiasmante, i canarini hanno bisogno della vittoria perché ogni punto potrebbe fare la differenza. Che cosa ci dirà Modena Cesena?

DIRETTA MODENA CESENA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Essendo il posticipo televisivo del lunedì, segnaliamo che la diretta tv di Modena Cesena sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà a disposizione di tutti anche la diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play, che si aggiunge a quella garantita a pagamento da Eleven Sports per tutte le partite del campionato di Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI MODENA CESENA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Modena Cesena. I padroni di casa allenati da Attilio Tesser potrebbero proporre un modulo 4-3-2-1 in cui mancherà lo squalificato Gerli: indichiamo dunque Gagno in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Ciofani, Piacentini, Pergreffi e Azzi; in mediana i tre titolari potrebbero essere Armellino, Magnino e Scarsella; infine in attacco ecco Mosti e Tremolada in appoggio alla prima punta Minesso.

Modulo 4-3-2-1 anche per il Cesena di mister William Viali, gli ospiti romagnoli potrebbero scendere in campo con Nardi in porta; davanti a lui la retroguardia a quattro composta da Candela, Gonnelli, Ciofi e Favale; a centrocampo potrebbero trovare spazio Ardizzone, Brambilla e Missiroli, infine Pierini e Bortolussi dovrebbero agire sulla trequarti, in appoggio al centravanti Pittarello.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Modena Cesena in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 2,00 mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,60 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Cesena.

