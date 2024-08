DIRETTA MODENA CITTADELLA, GARA EQUILIBRATA

In tre giornate, le due squadre hanno già messo a referto tutti gli esiti possibili. La diretta Modena Cittadella spezzerà inevitabilmente questo equilibrio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta che condividono i club in questo inizio di campionato. Appuntamento sabato 31 agosto 2024 alle ore 20:30.

Il Modena aveva iniziato la Serie B perdendo 2-1 contro il Sudtirol con il momentaneo 1-1 di Bozhanaj. Col Bari c’è stato riscatto in rimonta: alla rete di Novakovich hanno risposto Palumbo su rigore e Mendes a metà ripresa. L’ultimo match invece è terminato 1-1 con il Frosinone grazie alla rete di Defrel al 93esimo.

Il Cittadella ha avuto lo stesso percorso del Modena, a partire dalla sconfitta all’esordio contro la Salernitana con il vantaggio di Rabbi e due gol subiti nel recupero, 93′ e 97′. Il riscatto è arrivato a Brescia con Carissoni mentre in casa col Pisa le squadre si sono divise la posta in palio 1-1.

DOVE VEDERE LA DIRETTA MODENA CITTADELLA, STREAMING VIDEO

Eccoci all’appuntamento riguardante la diretta Modena Cittadella. Essendo una partita di Serie B, la sfidasi potrà vedere solamente su DAZN.

Il servizio funzionerà anche come diretta streaming dato che DAZN ha acquistato i diritti anche per la propria applicazione che si potrà scaricare ovunque.

LE PROBABILI FORMAZIONI MODENA CITTADELLA

Andiamo adesso a vedere le probabili formazioni Modena Cittadella. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-3-2-1. Tra i pali Gagno, difesa compost da Caldara, Zaro, Pergreffi e Cauz a chiudere il reparto. A centrocampoBattistella, Magnino e Santoro mentre Bozhanaj e Palumbo agiranno alle spalle di Gliozzi.

La risposta del Cittadella arriva attraverso l’assetto tattico 4-3-1-2. In porta Kastrati, pacchetto arretrato composto da Salvi, Pavan, Negro e Carissoni: Vita e Amatucci le due mezzali con Branca regista. Cassano sarà l’unico trequartista dietro a Pandolfi-Rabbi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MODENA CITTADELLA

Infine, analizziamo le quote per le scommesse sulla diretta Modena Cittadella. Partiamo dalla squadra favorita vale a dire quella di casa: i canarini sono infatti dati a 2.05 mentre gli ospiti a 3.70. Il segno X del pareggio è offerto a a 3.30.

Il Gol vale esattamente due volte la posta in palio mentre il No Gol si può trovare a 1.75. Ancora più distacco tra Over 2.5 e Under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.62.