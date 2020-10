Diretta Modena Civitanova/ Streaming video Rai: big match per l’8^ giornata

DIRETTA MODENA CIVITANOVA

Modena Civitanova, diretta dagli arbitri Cesare e Simbari, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 31 ottobre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Sarà dunque con la diretta tra Modena e Civitanova, big match di grande prestigio che saremo oggi il via alla ottava giornata del campionato di Serie A1 di volley maschile e l’attesa è giustamente grande: oggi sul taraflex del PalaPanini, tempio della pallavolo italiana, saranno in campo due formazioni dalla storia e dal palmares ricchissimi, che da anni dominano non solo in Italia ma anche in Europa e nel mondo, pronti a darsi battaglia per tre i punti messi in palio nel turno. Punti che a questo punto della stagione pure avranno un peso determinante: sia per la Lube, impaziente di ritornare in vetta alla classifica del campionato, sia per la formazione gialloblu, che pesantemente rimaneggiata in estate (con l’addio di tanti campionissimi), pure sta facendo di tutto per rimanere tra le Top Four della pallavolo italiana.

DIRETTA MODENA CIVITANOVA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che questa sera la sfida tra Modena e Civitanova sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 18.00 al canale Raisport HD (numero 57 del telecomando del digitale terrestre), da anni ormai casa del grande volley. Confermata dunque anche la diretta streaming video del match di volley maschile, tramite il ben noto servizio Raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH DI VOLLEY (da raiplay.it)

DIRETTA MODENA CIVITANOVA: IL CONTESTO

Parlando della diretta tra Modena e Civitanova prima abbiamo fatto un breve accenno sul gran peso che i tre punti messi in palio in questa ottava giornata del campionato della Serie A1 hanno per i due contendenti del Pala Panini. In vista del turno infatti, va subito detto che i due club stanno vivendo ora momenti veramente differenti. Se la classifica del campionato li vede abbastanza vicini, con la Lube seconda in classifica e gli emiliani appena quarti, la realtà è ben differente. Al momento infatti i cucinieri stanno conducendo una stagione importante: a tabella sono infatti 20 punti, con sette successi su sette partite disputate, e solo il numero di set persi (3 su 21) a penalizzarli nei confronti di Perugia, capolista. Altri numeri li leggiamo per Modena, che ha fatto ben fatica ad alzare la testa dopo l’addio di tanti big durante l’estate. La squadra di Giani infatti è si quarta, ma con solo 12 punti messi da parte e dunque un ritardo di 8 lunghezze sulla testa (pur avendo un incontro da recuperare): i gialloblu pure hanno messo a tabella 4 successi e due KO e con una differenza set di 14:8. Numeri dunque importanti, ma che paiono negativi nel confronto con Civitanova e Perugia, ancora una volta squadre che paiono “aliene”. Ma chissà che oggi a Giani riesca il colpaccio e possa “riportare sulla Terra” anche Fefè de Giorgi e i suoi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA