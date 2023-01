Diretta Modena Civitanova/ Streaming video Rai: grande classica in Superlega

Modena Civitanova, in diretta naturalmente dallo storico PalaSport Panini di Modena, si gioca alle ore 18.00 di questo pomeriggio, sabato 7 gennaio 2023, come anticipo che aprirà il programma della quattordicesima giornata della Superlega di volley maschile, il terzo turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallavolo che ci sta regalando emozioni dopo il trionfo dell’Italia, il culmine dell’anno 2022 che abbiamo appena salutato nel mondo della pallavolo. Ormai però l’attività di club catalizza l’attenzione, soprattutto quando in programma c’è una grande classica come questa: andiamo allora a scoprire come Valsa Group Modena e Cucine Lube Civitanova arrivano a questa partita dopo una brevissima sosta dell’attività agonistica.

La diretta di Modena Civitanova ci offrirà una situazione di classifica che è molto intrigante. Data ormai per inevitabile la fuga di Perugia verso il primo posto, ecco che proprio emiliani e marchigiani condividono il secondo posto in Superlega con 26 punti ciascuna, media esattamente di due punti a incontro dopo tredici partite giocate, con successo della Lube nel match d’andata. Il gruppo che punta al secondo posto però è folto, quindi chi vince farà un passo avanti, chi perde potrebbe anche ritrovarsi con il quarto posto in bilico. La posta in palio è di conseguenza molto importante, siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Modena Civitanova…

La diretta tv di Modena Civitanova sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Modena Civitanova sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA MODENA CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Modena Civitanova vedrà sotto i riflettori due squadre che hanno avuto finora percorsi molto simili in campionato, anche se a volere essere pignoli, nonostante la parità di punti in classifica, possiamo riscontrare qualche differenza. Civitanova infatti ha vinto nove partite mentre Modena ha conquistato otto successi, naturalmente questo si spiega con le partite terminate al tie-break, che per Modena sono state due con altrettante sconfitte che hanno comunque portato un paio di punti, mentre per Civitanova sono state ben tre, con due successi da due punti ciascuno e una sconfitta.

La diretta di Modena Civitanova sarà dunque uno snodo molto interessante. Sappiamo che la Lube Civitanova è una delle nostre tre rappresentanti in Champions League, dove finora il bilancio è ottimo, c’è invece da fare i conti con la doppia delusione arrivata per entrambe nei quarti di Coppa Italia. Modena infatti ha perso per 1-3 contro Trento, per Civitanova il colpo è stato ancora più duro causa sconfitta contro Milano, sempre per 1-3. Un obiettivo stagionale è quindi già svanito per entrambe, la Superlega quindi diventa ancora più centrale per Valsa Group e Lube…











