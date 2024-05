DIRETTA/ Modena Como video streaming tv: grande storia con 59 precedenti (Serie B, 5 maggio 2024)

DIRETTA MODENA COMO, I TESTA A TESTA

Sicuramente è stuzzicante la storia che ci accompagna verso la diretta di Modena Como, perché i precedenti ufficiali sono ben 59: il bilancio complessivo è equilibrato, ma vede i lariani in leggero vantaggio grazie a ventuno vittorie più venti pareggi, mentre i successi emiliani sono diciotto. Giocando oggi a Modena, dobbiamo dire che i numeri naturalmente migliorano per i Canarini considerando solamente i precedenti casalinghi, che ci parlano di undici successi del Modena, dodici pareggi e sette vittorie esterne invece per il Como.

Volendo infine approfondire solo i confronti più recenti, possiamo parlare delle cinque sfide disputate nell’ultimo decennio, cioè per la precisione da sabato 31 ottobre 2015 in poi, con ben tre vittorie del Como, un pareggio e un solo successo per il Modena, anche se con un clamoroso 5-1 casalingo sabato 15 ottobre 2022. In questo campionato invece il match d’andata fu disputato allo stadio Giuseppe Sinigaglia domenica 10 dicembre scorso, con la vittoria per 2-1 del Como con i gol di Verdi su rigore e Gabrielloni, vanificando così il temporaneo pareggio di Zaro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MODENA COMO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se volete vedere la diretta Modena Como, allora sarà necessario essere abbonati a Sky Sport oppure alla piattaforma Dazn.

Lo stesso discorso vale per la diretta streaming: scaricando l’applicazione di Sky o Dazn sarà possibile visionare l’incontro su qualsiasi dispositivo.

MODENA COMO, GIALLOBLU VERSO LA SALVEZZA

Quasi trenta punti di differenza in questa diretta Modena Como. La gara che andrà in scena domenica 5 maggio alle ore 15:00 rappresenta una grande opportunità per i padroni di casa che con un semplice pareggio potrebbe chiudere il discorso salvezza. Bisognerà dunque replicare lo 0-0 ad Ascoli o meglio ancora l’1-0 col Sudtirol.

Diversa la situazione per il Como che ai playoff non vuole pensarci: i biancoblu hanno in testa solamente la promozione diretta che potrebbe arrivare con una vittoria a Modena oppure con un cattivo risultato del Venezia. Punteggio che non interessa se i comaschi riuscissero a vincere come accaduto con il Cittadella.

MODENA COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Eccoci al consueto appuntamento sulle probabili formazioni, questa volta naturalmente di Modena Como. I gialloblu giocheranno col modulo 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà Gagno, aiutato da Magnino, Zaro, Pergreffi e Cotali nel compito di mantenere la porta inviolata. Battistella, Santoro e Corrado agiranno da centrocampisti con Palumbo sulla trequarti e Abiuso-Gliozzi attaccanti. Il Como modifica leggermente l’assetto tattico con un 4-2-3-1 voltato in attacco. Semper in porta, terzetto arretrato composto da Iovine, Goldaniga, Barba e infine Sala a chiudere il reparto. Bellemo-Braunoder il duo in mediana con Strefezza, Cutrone e Da Cunha che daranno una mano a Gabrielloni.

MODENA COMO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Adesso guardiamo insieme le quote per le scommesse di Modena Como. In questo caso, il 2 fisso è a 2.25 contro i 3.20 dell’1. Il pareggio è a 3.30.

Tante o poche reti? I bookmakers votano per l’Under 2.5 a 1.73 mentre l’Over alla stessa soglia è quotato 2.08. Gol a 1.91, esattamente come il No Gol.











