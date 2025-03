DIRETTA MODENA COSENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima del fischio di inizio vediamo insieme qualche dato sulle statistiche della diretta di Modena Cosenza. Il Cosenza ha una media gol segnati leggermente più alta rispetto al Modena, 1.26 contro 0.85, il che suggerisce una maggiore incisività offensiva. Tuttavia, entrambe le squadre concedono gol con frequenze simili, con il Cosenza che subisce in media 1.19 reti a partita e il Modena 1.33. Dal punto di vista delle vittorie, il Cosenza ha ottenuto il 25.93% dei successi nelle proprie partite, una percentuale superiore rispetto al 18.52% del Modena, segnale di un rendimento complessivamente migliore.

Anche le statistiche relative alle partite con almeno due o tre gol confermano questa tendenza: il 74.07% delle gare del Cosenza ha visto almeno due reti, mentre per il Modena questa percentuale scende al 62.96%. Il dato sugli Over 2.5, invece, è più equilibrato, con il Cosenza al 40.74% e il Modena al 37.04%, suggerendo che le loro partite non sono sempre particolarmente spettacolari in termini di marcature. Un aspetto interessante riguarda la statistica del “Both Teams to Score”, ovvero le partite in cui entrambe le squadre trovano la via del gol. Anche qui il Cosenza ha un valore leggermente superiore, con il 55.56% contro il 51.85% del Modena, segno che i calabresi tendono a subire gol ma anche a segnare con maggiore continuità. Ora via al commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Modena Cosenza, padroni di casa sognano i playoff

La diretta Modena Cosenza mette a confronto due squadre che stanno vivendo due stagioni profondamente differenti e il cui stato di forma è all’opposto, i padroni di casa sono abbastanza sicuri della loro salvezza senza passare dai playout ma sognano di poter entrare nei playoff per la promozione, sono decimi in classifica con 34 punti e in 4 delle ultime 5 partite sono riusciti a portare a casa dei punti, arrivano alla partita dalla vittoria 0-2 in casa del Cittadella.

Gli ospiti invece sono nella zona calda del fondo della classifica e anzi occupano proprio il ventesimo e ultimo posto con 21 punti che ad ora li condannerebbe alla retrocessione diretta senza passare dai playout, sono in una serie di 4 sconfitte nelle ultime 5 partite che potrebbe non concludersi qui, si presentano alla sfida dopo l’ennesima sconfitta 0-3 con il Palermo

Diretta Modena Cosenza in streaming, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Modena Cosenza delle ore 15.00 sarà necessario che tutti i tifosi e gli interessati alla partita abbiano sottoscritto un abbonamento a Dazn per i piani Standard, Plus o Goal Pass, potranno poi sintonizzarsi sui canali Dazn o Dazn1 o collegarsi alla piattaforma di streaming di Dazn

Modena Cosenza, probabili formazioni

Per la diretta Modena Cosenza dello Stadio Alberto Braglia i padroni di casa dovrebbero essere schierati dal tecnico Paolo Mandelli con un 3-5-2 con Gagno in porta, Dellavalle, Zaro e Cauz i tre difensori centrali, Magnino e Cotali gli esterni con Duca, Gerli e Battistelli a completare il centrocampo, Defrel e Caso coppia d’attacco.

Gli ospiti potrebbero scendere in campo con il 3-1-4-2 del mister Massimiliano Alvini con Micai tra i pali, Caporale, Venturi e Hristov in difesa, Gargiulo in mediana, Cimino e D’Orazio sulle fasce, Charlys e Garritano in mezzo al campo e davanti Artistico e Mazzocchi riferimento offensivo.

Scommessa Modena Cosenza, quote e pronostico

La diretta Modena Cosenza è una gara che non dovrebbe regalare sorprese rispetto alle aspettative e quindi a portarsi a casa i 3 punti dopo 90 minuti dovrebbe essere la squadra di casa, visto il momento di difficoltà della squadra ospite e la posizione di classifica che li vede meglio posizionati. Dando uno sguardo ai siti di scommesse, ad esempio bet365, possiamo vedere che la vittoria del Modena ha una quota di 1.85, la vittoria del Cosenza è quotata 4.50 mentre la quota del pareggio è di 3.20