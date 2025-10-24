Diretta Modena Empoli, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Braglia per la nona giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA MODENA EMPOLI (RISULTATO 0-1): PRIMA PARTE DI GARA

In Emilia-Romagna la partita fra Modena ed Empoli è iniziata da una poco più di una ventina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 1. Nelle prime battute della sfida i padroni di casa sollecitano il portiere avversario Fulignati con un colpo di testa di Gliozzi parato al 7′ in corner e Zanimacchia ne guadagna un altro al 15′. Gli ospiti riescono però a passare in vantaggio al 22′ grazie alla rete messa a segno da Ceesay. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA MODENA EMPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Niente televisione per la diretta Modena Empoli. Chi possedesse una smart tv potrà tuttavia vedere la gara in streaming tramite le applicazioni di DAZN e di Amazon Prime Video. In quest’ultimo caso sarà però necessaria l’iscrizione a LaB channel.

SI GIOCA!

Adesso vediamo insieme qualche dato relativo alla diretta di Modena Empoli, in questo modo capiremo chi tra le due squadre riuscirà a portare a casa i tre punti in una delle partite più difficili e spettacolari di questa Serie B. Il Modena tiene una media di 56% di possesso, 1,7 xG, 1,6 xA, e costruisce il 68% delle azioni pericolose da combinazioni centrali, grazie al fraseggio corto e al lavoro tra le linee. Tuttavia, la difesa gialloblù tende a soffrire sulle ripartenze (1,2 xGA, 38% dei gol subiti in transizione).

L’Empoli risponde con più verticalità: 52% di possesso, ma 2,0 xG e un dato altissimo di 8,4 tocchi medi in area avversaria. Le azioni offensive nascono per il 63% dal lato destro, dove i toscani trovano ampiezza e inserimenti. A livello atletico, equilibrio (10,6 km per giocatore a testa), ma più falli tattici dei canarini (15,8 contro 12,4). Il Modena segna presto (39% dei gol entro il 25’), l’Empoli cresce alla distanza (46% dopo il 65’). Adesso via al commento live della diretta di Modena Empoli, si comincia con il calcio giocato! (agg. Gianmarco Mannara)

CANARINI ANCORA IN VETTA

Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 20:30 comincia la diretta Modena Empoli. Presso lo Stadio Alberto Braglia si gioca l’anticipo della nona giornata del campionato di Serie B valevole per la stagione 2025/2026 che si sta attualmente disputando e di scena c’è la capolista del torneo, pronta a vedersela con una delle formazioni retrocesse lo scorso anno.

Entrambe le compagini arrivano da un pareggio per 1 a 1 raggiunto in rimonta nello scorso weekend: gli emiliani hanno appunto evitato di finire KO in casa del Palermo per merito dell’autorete messa a segno da Bereszynski a meno di un quarto d’ora dal novantesimo minuto di gioco. Gli azzurri hanno invece rimediato al gol di Adorante con quello firmato da Shpendi nel corso del primo tempo al Castellani contro il Venezia.

I gialloblu guidano la classifica grazie al bottino da diciotto punti conquistato fino a questo momento e non hanno ottenuto nemmeno una sconfitta dal primo turno, venendo bloccati con un pareggio in tre occasioni. Il tecnico Sottil sta lavorando bene con i suoi calciatori ed i risultati sul campo stanno arrivando con merito.

I toscani invece si sono resi protagonisti di una partenza difficile in questa annata e vogliono provare a rilanciarsi affidandosi ad un nuovo allenatore, ovvero mister Alessio Dionisi. La tredicesima posizione con dieci punti guadagnati proprio come il Sudtirol non è sufficiente per un club che mira a tornare immediatamente in Serie A.

MODENA EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Modena Empoli: dovrebbe essere sempre un 3-5-2 quello che verrà scelto dai padroni di casa come modulo per iniziare la sfida con Chichizola portiere titolare, Tonoli, Adorni e Nieling nelle retrovie, Zampano, Santoro, Gerli, Pyyhtia e Zanimacchia a centrocampo, Di Mariano e Gliozzi in attacco. Si pensa poi che anche gli ospiti possano continuare ad adottare uno speculare 3-5-2 in avvio con Fulignati in porta, Lovato, Guarino e Obaretin in difesa, Elia, Yepes, Ghion, Ilie e Carboni sulla linea a cinque e coppia offensiva formata da Ceesay e Shpendi.

MODENA EMPOLI, LE QUOTE

I numeri che si possono leggere studiando le quote emesse dai vari bookmakers ci suggeriscono che saranno i padroni di casa ad aggiudicarsi la vittoria nella diretta Modena Empoli. Stando per esempio a Sisal, il trionfo dei Canarini è fissato a non più di 1.80 mentre i toscani vengono invece dati vincenti a 4.50. Possibile che l’incontro si concluda anche con un pareggio ed il segno x è quotato con un interessante 3.25.