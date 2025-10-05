Diretta Modena Entella streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B, oggi 5 ottobre 2025

DIRETTA MODENA ENTELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Adesso via all’angolo delle statistiche per la diretta di Modena Entella, il fischio di inizio sta per arrivare e con esso il nostro commento, ma prima possiamo vedere un po’ di dati. Il Modena arriva con numeri che confermano il suo approccio offensivo e propositivo: possesso medio al 55%, precisione nei passaggi all’83% e un xG di 1.40, con 14 tiri di media (5 nello specchio). I canarini però non sempre sono solidi dietro, concedendo circa 11 conclusioni a gara e pagando qualche disattenzione sulle seconde palle. In fase disciplinare collezionano circa 2.5 gialli a partita.

L’Entella, invece, ha un profilo più contenuto e pratico: possesso medio al 48%, precisione al 77% e un xG medio di 1.05, con 10 tiri prodotti di media. La difesa è il loro punto di forza, con appena 9 conclusioni concesse a partita, ma faticano a incidere in avanti: la percentuale realizzativa si ferma al 12%. Dall’altro lato, sono molto efficaci sui calci piazzati: 6 corner guadagnati di media, da cui arriva il 35% delle reti segnate. Ora si passerà al commento live della diretta di Modena Entella, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

MODENA ENTELLA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Modena Entella in tv avrà le modalità che i tifosi delle squadre di Serie B conoscono bene: sarà infatti la classica diretta streaming video su Dazn oppure grazie a LaB Channel su Prime Video e OneFootball TV.

MODENA ENTELLA: TURNO FAVOREVOLE AGLI EMILIANI?

Bisogna aspettare fino alle ore 19.30 di stasera, domenica 5 ottobre 2025, ma siamo sicuri che ne varrà la pena: la diretta Modena Entella infatti vedrà scendere in campo allo stadio Alberto Braglia della città emiliana i canarini capolista, che cercheranno di superare lo scoglio ligure per confermarsi ai vertici anche nella settima giornata di Serie B.

Il Modena arriva dal pareggio per 0-0 sul campo della Carrarese, un piccolo rallentamento ma che comunque conferma la bontà dell’eccellente inizio di campionato da parte degli uomini di Andrea Sottil. Per il Modena la promozione sarebbe un sogno, che si può coltivare con serenità per vedere se potrà diventare realtà…

Per la Virtus Entella invece il turno infrasettimanale ha portato il pareggio casalingo per 2-2 contro il Bari. In classifica la squadra di Chiavari ha 6 punti dopo altrettante giornate, possiamo parlare di un cammino buono per una neopromossa che ha la salvezza come obiettivo primario, stasera però capiremo se si potrebbe sperare in qualcosa in più.

Ovviamente infatti una vittoria del Modena sarebbe l’esito più normale e confermerebbe le ambizioni emiliane, i liguri però si giocano la possibilità di dare slancio al proprio cammino e giungere alla sosta con una enorme iniezione di fiducia: sarà un obiettivo possibile per gli ospiti nella diretta Modena Entella?

PROBABILI FORMAZIONI MODENA ENTELLA

Nelle probabili formazioni per la diretta Modena Entella, l’allenatore di casa Andrea Sottil dovrebbe puntare sul modulo 3-5-2. Quanto ai possibili titolari, potremmo partire dal portiere Chichizola; davanti a lui la difesa con Tonoli, Adorni e Dellavalle; ecco poi il centrocampo a cinque con Zampano, Magnino, Gerli, Pyyhtiä e Zanimacchia che potrebbero esserne i titolari, al pari di Defrel e Pedro Mendes nella coppia d’attacco.

Potremmo disegnare di fatto con lo stesso 3-5-2, anche se può diventare 3-4-2-1, pure l’Entella di mister Andrea Chiappella: in porta ecco Colombi; in difesa Parodi, Tiritiello e Marconi; nel centrocampo dei liguri Mezzoni, Benali, Franzoni, Dalla Vecchia e Di Mario; infine il tandem d’attacco della Virtus Entella con Debenedetti e Fumagalli.

PRONOSTICO E QUOTE

Comprensibilmente gli emiliani potrebbero essere favoriti nel pronostico sulla diretta Modena Entella in base alle quote Snai. I padroni di casa infatti sono quotati vincenti a 1,80 contro la quota di 3,35 in caso di pareggio, infine un colpo ligure varrebbe ben 4,50 volte la giocata sul 2.