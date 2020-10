Diretta Modena Feralpisalò/ Streaming video Rai: match di alta classifica (Serie C)

DIRETTA MODENA FERALPISALÒ: PER GLI EMILIANI PROVA DI MATURUTÀ

Modena Feralpisalò, partita che è diretta dal signor Alberto Ruben Arena, si gioca allo stadio Braglia mercoledì 21 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 20:30. E’ la sesta giornata nel girone B della Serie C 2020-2021: sfida tra due squadre che stanno facendo bene, ma sono reduci da sconfitte: entrambe hanno giocato dei big match, i canarini hanno mancato l’esame di maturità e, perdendo sul campo del Matelica, non sono riusciti a confermare il primo posto in classifica facendosi sorpassare dalla terribile neopromossa, dovendo ora recuperare terreno ma avendo comunque dimostrato di potersi giocare la promozione. Così anche i Leoni del Garda, ma per loro vale lo stesso discorso: al primo vero test stagionale hanno perso in casa contro il Sudtirol, e hanno dunque bisogno di riscatto. Sarà una sfida interessante questa diretta di Modena Feralpisalò, che potrebbe dare buone indicazione sullo stato dei lavori delle due società; aspettando che la partita prenda il via proviamo a ipotizzare in che modo potrebbero essere disposte dai loro allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MODENA FERALPISALÒ IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Feralpisalò verrà trasmessa su Rai Sport: è questa la partita scelta per andare in onda sulla televisione di stato, e di conseguenza anche in mobilità sul sito di Rai Play. Sappiamo poi che tutte le partite di Serie C sono affidate al portale Eleven Sports, che ormai da anni le manda in onda integralmente. Accedendo al portale, decidendo se abbonarvi o acquistare il singolo evento, potrete dunque assistere a questo match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MODENA FERALPISALÒ

Si avvicina il momento di Modena Feralpisalò: difesa decimata per Michele Mignani che ha Pergreffi e Mignanelli squalificati, dunque come difensore centrale al fianco di Milesi giocherà Zaro mentre il terzino sinistro sarà Varutti, con la conferma di Bearzotti a destra e di Gagno tra i pali. A centrocampo Muroni, Gerli e Castiglia potrebbero avere la seconda partita consecutiva, anche se Davì è una soluzione valida; Tulissi sembra destinato a giocare ancora dietro le punte, conferma per Scappini con Monachello e Costantino che insidiano la maglia di Spagnoli. La Feralpisalò di Massimo Pavanel gioca con il 4-3-3: Bacchetti e Giani davanti a De Lucia, con Mezzoni e Brogni che possono dare fiato ai terzini titolari e allo stesso modo Guidetti e Gavioli che possono prendere il posto di Scarsella e Tommaso Morosini sulle mezzali. Spazio ancora a Carraro in cabina di regia, mentre nel reparto avanzato si gioca il posto Tulli che potrebbe andare a sinistra per D’Orazio, poi De Cenco al posto di Miracoli come centravanti e Tommaso Ceccarelli che agirebbe sulla fascia destra.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che le quote fornite dall’agenzia Snai ci dicono per un pronostico su Modena Feralpisalò. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,35 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,95 volte la puntata che è stato posto sul segno 2, per la vittoria degli ospiti. Dovrete giocare il segno X per l’eventualità del pareggio, e in questo caso andreste a guadagnare una somma che ammonta a 3,15 volte la giocata con questo bookmaker.



