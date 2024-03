Diretta/ Modena Feralpisalò (risultato finale 2-3): vittoria inaspettata! (Serie B, 9 marzo 2024)

DIRETTA MODENA FERALPISALO (RISULTATO FINALE 2-3): TRIPLICE FISCHIO

La diretta di Modena Feralpisalò termina con un 2-3. In una gara che sembrava in discesa per i padroni di casa, Di Molfetta segna uno strepitoso gol dal limite dell’area, portando gli ospiti in vantaggio.

Tuttavia, Modena riesce a pareggiare grazie a un gol di Palumbo, che colpisce a fil di palo da fuori area. Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre nel secondo tempo, il punteggio rimane invariato e la partita si conclude con una divisione di punti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MODENA FERALPISALO (RISULTATO LIVE 1-2): GOL SU RIGORE

Il secondo tempo della diretta tra Modena e Feralpisalò ha visto gli ospiti sorprendere le aspettative iniziali, portandosi in vantaggio con il risultato di 1-2. La squadra ospite è riuscita a segnare un gol su calcio di rigore, con Butic che ha trasformato con successo.

La situazione si fa quindi più complicata per i padroni di casa, che dovranno cercare di reagire per ribaltare il punteggio e ottenere un risultato positivo. Il fallo ha messo a dura prova la mente casalinga che adesso è più fallosa e sembra frustrata. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MODENA FERALPISALO (RISULTATO LIVE 1-1): PAREGGIO

Il fischio dell’arbitro manda tutti negli spogliatoi per la pausa nella diretta di Modena Feralpisalò. La partita sembrava essere in discesa per i padroni di casa, ma un momento di genialità da parte di Di Molfetta, il numero dieci della squadra ospite, ha cambiato il corso degli eventi.

Durante una rimessa laterale, Di Molfetta ha ricevuto il pallone, saltato due difensori con un dribbling magistrale, si è accentrato e ha colpito con precisione in direzione dell’angolino basso a fil di palo da fuori area. È il primo gol della sua stagione, un momento strepitoso che ha riaperto completamente la partita e ha reso più avvincente il secondo tempo in arrivo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MODENA FERALPISALO (RISULTATO LIVE 1-0): ABIUSO SHOW

Nella prima frazione di gioco della diretta di Modena Feralpisalò, il gol che ha sbloccato il risultato è arrivato in modo repentino. Dopo appena pochi minuti dall’inizio dell’incontro, su un calcio d’angolo assegnato alla squadra di casa, un difensore giallonero ha deviato la palla verso il secondo palo. Con grande prontezza, Abiuso si è inserito perfettamente e ha colpito la sfera con precisione, riuscendo a segnare il primo gol della partita.

L’inizio dell’incontro ha evidenziato un Modena determinato a imporsi sin da subito, cercando di capitalizzare sulle situazioni da palla inattiva. La rete di Abiuso ha rappresentato il frutto di un’azione studiata, sfruttando al meglio l’occasione data dal calcio d’angolo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MODENA FERALPISALÒ (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vedrà affrontarsi Modena Feralpisalò sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti. Prima di addentrarci in questi 90 minuti, partiamo dalla classifica con la squadra in maglia gialla a quota 36 all’ottavo posto mentre i lombardi con 24 punti alla diciannovesima posizione. Modena che ha realizzato 32 gol in questo campionato mentre ne ha subiti quattro in più. Stesso dato per quanto concerne i punti raccolti 36.

Dall’altra parte la squadra lombarda si ritrova al diciannovesimo posto in classifica con 24 punti collezionati. Prendendo atto della classifica capocannonieri, il miglior marcatore delle due formazioni risulta essere il modenese Antonio Palumbo con 5 reti all’attivo. Leoni del Garda che si ritrovano al penultimo posto della classifica con 30 gol fatti ma soprattutto 45 subiti che li proietta al secondo posto delle difese più battute di questo campionato. (Marco Genduso)

MODENA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena FeralpiSalò sarà fornita come sempre dalla televisione satellitare, che quest’anno si occupa del campionato di Serie B: la visione sarà riservata agli abbonati e sarà prevista anche la diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone saranno utili anche per assistere al match in mobilità tramite le piattaforme DAZN e Now Tv, altre due emittenti che garantiscono la visione del torneo cadetto.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida Modena Feralpisalò evidenzia due squadre che all’interno della propria storia si sono affrontate in 7 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti dell’equilibrio con ben tre risultati di parità e due successi a testa. La prima volta che le due squadre si sono affrontate è stato il 3 settembre 2016. Vittoria per i lombardi grazie alla rete firmata dall’attaccante Romero.

Canarini che riuscirono a rifarsi ottenendo il successo nella sfida di ritorno con il risultato di 4-1, decisiva la doppietta da parte del calciatore rumeno Popescu. La terza sfida è terminata in pareggio con il risultato di 1-1. Vittoria dei Leoni del Garda con il risultato di 2-1 prima di lasciare spazio al pareggio a reti bianche dello stesso anno. Gli ultimi due incontri sono terminati rispettivamente con il risultato di 0-1 e 0-0. Vittorio Modena grazie alla rete di Muroni. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Modena FeralpiSalò è in diretta dallo stadio Braglia, alle ore 14.00 di sabato 9 marzo: si gioca per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Si affrontano due squadre che stanno battagliando per obiettivi diversi ma che vengono entrambe da periodi alquanto negativi. Gli emiliani, infatti, dopo un inizio di stagione esaltante si sono fermati e hanno ottenuto quattro pareggi e una sconfitte nelle ultime cinque uscite. Non ha fatto meglio la squadra ospite, in piena lotta per evitare la retrocessione, reduce da quattro stop (ultimo contro la Sampdoria) nelle scorse cinque partite.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA FERALPISALÒ

Per Modena FeralpiSalò mister Paolo Bianco si affiderà al consueto 3-5-2 con Ponsi, Zaro e Cauz nel pacchetto difensivo. Davanti sicuro di una maglia Abiuso mente Gliozzi non è al meglio e potrebbe essere rimpiazzato da Manconi. I Leoni del Garda, invece, punteranno su Pizzignacco tra i pali e la coppia formata da La Mantia e Manzari per scardinare la difesa avversaria.

QUOTE E PRONOSTICO

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Modena FeralpiSalò, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l'agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 29^ giornata nel campionato di Serie B. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra gialloblù vi farebbe guadagnare 1,75 volte l'importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,55 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l'eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 5,10 volte la somma messa sul piatto.











