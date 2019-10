Diretta Modena Fermana/ Streaming video Rai: Monday Night al Braglia (Serie C)

Modena Fermana sarà diretta dal signor Mattia Pascarella, ed è il posticipo nella decima giornata del campionato di Serie C 2019-2020: alle ore 20:45 di lunedì 21 ottobre lo stadio Alberto Braglia ospita una partita valida per il girone B, nel quale le due squadre vanno a caccia di punti utili per i rispettivi obiettivi. Il Modena, ripescato nella terza divisione a completamento degli organici, si trova appena sotto la zona playoff ma il pareggio sul campo dell’Arzignano gli ha impedito di entrare nelle prime dieci, e adesso il rischio è quello di staccarsi ulteriormente e perdere la presa su un traguardo che, al netto del fatto che la salvezza sia il primo punto nell’ordine del giorno, resta concreto e alla portata. Ha decisamente più problemi la Fermana, che per il momento non sta confermando le belle cose mostrate negli ultimi anni: i marchigiani hanno due punti meno dei canarini ma tutt’altra classifica, e la sconfitta interna contro l’Imolese è costata il posto a Flavio Destro, sostituito in panchina da Mauro Antonioli. Vedremo allora se le due squadre gialloblu riusciranno a rilanciarsi nella diretta di Modena Fermana; aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo fare una breve valutazione sulle probabili formazioni, studiando le scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Fermana verrà trasmessa sulla televisione di stato, poichè si tratta del posticipo di Serie C: appuntamento dunque su Rai Sport o Rai Sport + (numeri 57 e 58 del telecomando), con la consueta possibilità della diretta streaming video attraverso il sito ufficiale www.raiplay.it. Ricordiamo anche che il portale Eleven Sports fornirà comunque questa sfida, avendo la copertura integrale della stagione della terza divisione. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MODENA FERMANA

In Modena Fermana, Mauro Zironelli potrebbe confermare il 3-5-2 visto domenica: cerca spazio Sodinha, che ha segnato il gol del pareggio e potrebbe sostituire uno tra Rossetti e Ferrario nel reparto avanzato. In alternativa, i canarini possono giocare con il trequartista: in questo caso un centrocampista in meno e dunque panchina per uno tra Davì e Boscolo Papo, mentre Laurenti potrebbe comunque essere in campo. Mattioli e Bearzotti saranno i due esterni; Politti, Perna e Stefanelli proteggeranno l’operato del portiere Gagno. Antonioli deve subito fronteggiare problemi: la sua prima Fermana sarà senza gli squalificati Mantini e Bachir Mané. La difesa davanti a Gemello dovrebbe rimanere la stessa con Scrosta, Comotto e Manetta; sugli esterni conferme per Iotti e Sperotto, mentre in mezzo si candida Ricciardi che agirà da mezzala, con Urbinati playmaker e Persia altro interno. Nel tandem offensivo ci sono possibilità per Molinari, eventualmente al posto di uno tra Maistrello e Cognigni.

QUOTE E PRONOSTICO

Modena Fermana è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 vale 2,00 volte la puntata e fa dunque dei canarini la squadra favorita per la vittoria, visto anche che il segno 2 da giocare per il successo dei marchigiani vi consentirebbe di intascare una somma corrispondente a 3,80 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita pari a 3,15 quello che avrete deciso di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA