Diretta/ Modena Fermana streaming video tv: emiliani da record (Serie C)

DIRETTA MODENA FERMANA: RUOLINO DI MARCIA IMPRESSIONANTE!

Modena Fermana, in diretta sabato 22 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Il Modena torna in campo dopo una straordinaria striscia di vittorie consecutive, senza eguali nei campionati professionistici in Europa. 12 successi consecutivi per i Canarini che tornano a giocare dopo un mese cercando di prolungare il loro record e di tenere il ritmo nel testa a testa con la Reggiana, che divide il primo costo coi gialloblu a quota 48 punti.

Diretta/ Modena Grosseto (risultato 2-1) streaming video tv: risultato finale!

La Fermana invece ha chiuso il vecchio anno con tre pareggi consecutivi contro Olbia, Entella e Viterbese. Marchigiani appena sopra la zona play off, 2 punti avanti rispetto all’Imolese quintultima, anche se il 2022 è terminato con quattro partite senza vittoria. Nel match d’andata poker del Modena in casa della Fermana con reti di Scarsella, Minesso, Ingegneri e Armellino, mentre i Canarini hanno vinto 1-0, il 5 dicembre scorso, l’ultimo precedente casalingo contro i marchigiani.

Diretta/ Viterbese Fermana (risultato finale 0-0): cartellino rosso per Murilo!

DIRETTA MODENA FERMANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Fermana è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 258 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Modena Fermana, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno; Ponsi, Ciofani, Baroni, Renzetti; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Azzi; Minesso. Risponderà la Fermana allenata da Giancarlo Riolfo con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Ginestra; Corinus, Blondett, Scrosta; Rossoni, Urbinati, Graziano, Sperotto; Pannitteri, Marchi, Cognigni.

Diretta/ Pontedera Modena (risultato finale 1-2): ci prova anche Mosti! Serie C

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Fermana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA