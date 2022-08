DIRETTA MODENA FROSINONE/ Streaming video tv: esordio per Grosso (Serie B)

DIRETTA MODENA FROSINONE: GROSSO CERCA NUOVE SOLUZIONI

La diretta Modena Frosinone continua la ricca domenica sera di Serie B targata 2022/23. Una sfida, prevista per domenica 14 agosto alle ore 20:45, a tinte gialle ricordando i colori sociali dei due club: giallo per il Modena, giallo con inserti blu per il Frosinone. Modena che ha vinto il proprio girone di Lega Pro (Girone B), aggiungendosi al Sudtirol vincitore del raggruppamento A e Bari della Lega C. A loro poi si è aggiunto in un secondo momento il Palermo di Silvio Baldini, oggi dimesso in favore di Eugenio Corini. Modena che ha iniziato la sua stagione con una sorprendente vittoria contro il Sassuolo, squadra di Serie A. La vittoria è arrivata con il risultato di 3-2, sul segno del bomber Diego Falcinelli e di Mosti, autore di una preziosa doppietta. Inutili i gol di Berardi e di Ayhan.

Frosinone di Fabio Grosso, che invece, sempre contro una squadra di Serie A, il Monza, ha perso il proprio scontro, lasciando anzitempo la Coppa Italia. Un risultato forse aspettato ma che ha creato malumori tra i tifosi vista la rimonta in campo effettuata da 2-0 al pari sul 2-2. Nel finale giocata individuale di Colpani che al centro pesca un solissimo Gytkjaer che da due passi non se lo fa dire due volte e buca l’ex Sassuolo Turati. Come finirà la diretta Modena Frosinone?

MODENA FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE IL MATCH

Manca ormai poco per la diretta Modena Frosinone: vi informiamo che sarà possibile seguire la sfida in diretta televisiva in tanti modi: sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Questo match, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista soltanto ucon na Smart tv, oppure un dispositivo elettronico come telefono, tablet o qualsiasi altro mobile con connessione ad internet.

DIRETTA MODENA FROSINONE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Modena Frosinone. Padroni di casa del Modena che si schiereranno in campo con l’ex Fiorentina Seculin in porta: difesa a 4 con Ciofani, Cittadini, Silvestri (suo il primo gol stagionale contro il Catanzaro) e Dentello Azzi. Mediana a 3 con Magnino (gol anche per lui contro il Catanzaro), Panada e Gargiulo, appena arrivato dal Lecce. Trequarti affidata all’estro di Mosti che farà da supporto a Falcinelli e Diaw (gol anche per lui contro il Catanzaro).

Guardiamo la probabile formazione degli ospiti: in porta Turati, l’ex Sassuolo ha convinto nelle uscite del precampionato. Difesa a 4 con Cotali ed il giovanissimo Oyono, in dubbio dopo la partita non brillante contro il Monza, e Szyminski e Lucioni a completare la difesa. Centrocampo a 2 con Kone e Boloca in mezzo al campo; più avanti agirà Haoudi, autore del gol contro i lombardi, insieme a Kone. Esterni alti Rohden e Caso pronti a servire l’ex Catania, autore di 21 gol in Serie C, Luca Moro.

LE QUOTE DI MODENA FROSINONE

Guardiamo insieme le quote della diretta Modena Frosinone. Vittoria dei padroni di casa del Modena in aumento dopo la prestazione contro il Sassuolo.

Per i maggiori siti di betting: 2.80 per il sito Bet365, Pareggio che presenta molto equilibrio tra i vari siti di scommesse: 2.95 per Novibet, fino al 3.20 di Better 365, passando per 3.05 di ben tre agenzie come Leo Vegas, Snai e Planet win. Vittoria esterna del Frosinone, che invece, sembra essere favorita per le varie agenzie di betting con quote che si aggirano tra 2.65 e 2.60 con Snai e Better le più alte insieme alla Goldbet.











