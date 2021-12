Diretta/ Modena Gubbio (risultato finale 3-2): decide Scarsella nel recupero!

DIRETTA MODENA GUBBIO (RISULTATO 3-2) TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Alberto Braglia il Modena batte il Gubbio in extremis per 3 a 2. Nel primo tempo i padroni di casa partono subito fortissimo riuscendo a passare in vantaggio già al 3′ grazie alla rete messa a segno da Azzi. Gli ospiti replicano in maniera poco convinta e subiscono anzi il raddoppio al 18′ quando Azzi completa la doppietta personale su assist di Minesso. In avvio di secondo tempo gli eugubini accorciano le distanze al 62′ per merito del gol siglato da Sarao, capitalizzando la sponda di Spalluto. Nell’ultima parte dell’incontro lo stesso Sarao realizza a sua volta una doppietta acciuffando il pareggio per i suoi al 73′ con un colpo di testa vincente su lancio di Oukhadda. Ci pensa in ogni caso Scarsella a riportare avanti i suoi in maniera definitiva nel recupero al 90’+2′. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Modena di portarsi a quota 42 nella classifica della Serie C mentre il Gubbio resta fermo con i suoi 23 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DIRETTA MODENA GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Gubbio non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al sessantacinquesimo minuto, ovvero passata ormai da qualche istante l’ora di gioco, il risultato tra Modena e Gubbio è cambiato ed è adesso di 2 a 1. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Arena al posto di Miguel Angel tra i calciatori del Gubbio, gli eugubini ricominciano bene la gara accorciando le distanze al 62′ per merito del gol siglato da Sarao, liberato dalla sponda aerea di Spalluto sul lancio lungo di Cittadino. Intanto l’arbitro ha ammonito al 64′ tra le file del Gubbio. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Modena e Gubbio sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul 2 a 0. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Torrente provano a replicare intorno all’11’ mancando il bersaglio con la conclusione di Bulevardi ma subiscono invece il gol del raddoppio al 18′ quando Azzi completa la doppietta personale su assist di Minesso. I rossoblu sparano alto al 34′ di nuovo con Bulevardi e sul fronte opposto Tremolada al 29′ e Minesso al 38′ mancano un paio di opportunità interessanti. Fino a questo momento il direttore di gara Marco Emmanuele, proveniente dalla sezione di Pisa, non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei tesserati delle due società in campo quest’oggi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Modena e Gubbio è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa cominciano subito alla grande la sfida riuscendo a passare in vantaggio al 3′ grazie alla rete messa a segno da Azzi, approfittando di un rimpallo favorevole. Il suo compagno Scarsella non impensierisce poi particolarmente l’estremo difensore avversario con un colpo di testa centrale all’8′. Ecco le formazioni ufficiali: MODENA (4-3-2-1) – Gagno; Ponsi, Ciofani, Baroni, Azzi; Armellino, Gerli, Di Paola; Scarsella, Tremolada; Minesso. All.: Tesser. GUBBIO (4-3-3) – Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Formiconi; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Sainz Maza, Sarao, Spalluto. All.: Torrente. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

Solo pochi istanti prima di dare la parola al campo per la diretta tra Modena e Gubbio, sfida della 18^ giornata di Serie C: pure nella trepidante attesa, approfittiamone per andare a vedere qualche dato importante, fin qui segnato. La capolista del girone B, a pari merito con la Reggiana, affronta in casa un Gubbio che vive con tranquillità nelle zone alte della classifica. Controllando i numeri vediamo che i canarini fin qui in casa hanno perso una sola volta, pareggiando due match e vincendone cinque e pure vantano un bottino di sedici gol segnati e sei subiti.

Al contrario il Gubbio in trasferta ha vinto un solo match, pareggiandone cinque, perdendone due. Le reti della formazione umbra pure fuori casa sono state complessivamente otto a loro favore e dieci subite. Tocca ora dare la parola al campo: la diretta Modena Gubbio comincia!

MODENA GUBBIO: LO STORICO

Mentre si avvicina la diretta di Modena Gubbio, possiamo dire qualcosa sulla breve ma interessante storia di questa partita del girone B di Serie C. I precedenti sono appena sette, ma tutti recenti: il bilancio complessivo è in perfetto equilibrio, con tre vittorie per parte più un solo pareggio, va detto però che il Gubbio ha ottenuto in casa tutte le sue vittorie, mentre a Modena ha raccolto solamente un pareggio.

I numeri sono dispari per il semplice motivo che nel campionato 2019-2020 non si riuscì a disputare la partita di ritorno a causa della sospensione per il Coronavirus, mentre nello scorso campionato 2020-2021 ci fu una doppia vittoria del Modena. Gli emiliani infatti si imposero per 0-2 all’andata a Gubbio domenica 27 settembre 2020 e si ripeterono con il medesimo punteggio al ritorno in casa, domenica 24 gennaio scorso. Da notare infine che i primi due incroci furono nel campionato di Serie B 2011-2012, con pareggio per 1-1 a Modena all’andata e successo per 2-0 del Gubbio in Umbria al ritorno. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EMILIANI LANCIATI!

Modena Gubbio, in diretta domenica 12 dicembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Canarini sempre più inarrestabili, l’ultimo 1-2 in casa dell’Imolese ha permesso agli uomini allenati da Tesser di mettere in fila la nona vittoria consecutiva in campionato, restando affiancata alla Reggiana capolista che continua dalla sua a correre a caccia della Serie B.

Impegno duro da affrontare per un Gubbio che dal canto suo è tornato però alla vittoria con un importante 2-3 sul campo della Pistoiese, un successo che ha interrotto un lungo digiuno dai 3 punti per gli umbri. Il 24 gennaio di quest’anno Modena e Gubbio si sono affrontate per l’ultima volta in campionato al “Braglia”, vittoria dei canarini col punteggio di 2-0. C’è anche un precedente in Serie B, il 17 settembre 2011, 1-1 il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Modena Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno, Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Mosti; Ogunseye, Giovannini. Risponderà il Gubbio allenato da Vincenzo Torrente con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Lamanna, Signorini, Redolfi, Aurelio; Oukhadda, Cittadino, Bulevardi; Fantacci, Sarao, Mangni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Modena Gubbio all’Alberto Braglia di Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.10.



