Diretta/ Modena Imolese streaming video tv: canarini vicini all’obiettivo (Serie C)

DIRETTA MODENA IMOLESE: OBIETTIVO SERIE B A UN PASSO…

Modena Imolese, in diretta sabato 9 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Canarini vicini all’obiettivo Serie B dopo il braccio di ferro con la Reggiana per il primo posto durato tutta la stagione. La Reggiana non ha approfittato dell’ultimo ko a Pistoia del Modena, che deve però ora chiudere a suo favore la corsa con 4 punti di vantaggio in 3 partite.

Certo l’Imolese si ritrova il Grosseto ultimo solo una lunghezza indietro e il pericolo della retrocessione diretta è più che mai possibile dopo l’ultimo pareggio interno contro la Fermana, in un match in cui serviva sicuramente la vittoria. All’andata il Modena ha espugnato il campo dell’Imolese con il punteggio di 1-2, Canarini vincenti 3-1 anche nell’ultimo precedente allo stadio Braglia tra le due squadre, datato 3 marzo 2021.

DIRETTA MODENA IMOLESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Imolese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA IMOLESE

Le probabili formazioni della diretta Modena Imolese, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno, Ciofani, Piacentini, Pergrefi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Mosti, Minesso. Risponderà l’Imolese allenata da Gaetano Fontana con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Santopadre; Angeli, Rinaldi, Vona; A. Lombardi, D’Alena, Romano, Boscolo Chio, Lia; L. Lombardi, Belloni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Imolese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.28, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo dell’Imolese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.











