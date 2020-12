Diretta Modena Kemerovo/ Streaming video Rai: Giani ritrova Zaytsev

DIRETTA MODENA KEMEROVO: BIG MATCH PER LA CHAMPIONS LEAGUE

Kemerovo Modena, diretta dagli arbitri Mezoff e Dovreb, è lA partita di volley maschile in programma oggi, martedì 15 dicembre 2020 a Roeselare: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. Debutto in Champions league per la formazione di Andrea Giani, che per la prima sfida della bolla belga, affronterà subito i primi indiziati alla qualificazione della fase finale della prima competizione per club della Cev, ovvero i russi del Kuzbass. E’ dunque incontro subito decisivo per gli emiliani, che visti gli ultimi risultati in campionato (come le evidenti difficoltà dette dalla pandemia) potrebbero non scendere in campo da favoriti questo pomeriggio. Anche perché di contro abbiamo una vera corazzata agli ordini di Verbov, dove si farà sentire la presenza di un grande ex come è Ivan Zaytsev.

MODENA KEMEROVO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Kemerovo sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, due canali che trovate sul digitale terrestre: appuntamento quindi in chiaro per tutti sulla televisione di stato, più precisamente ai numeri 57 e 58. In assenza di un televisore, sarà come sempre la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire la partita tramite il servizio di diretta streaming video, accedendo senza costi aggiuntivi al sito di Ray Play.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA KEMEROVO MODENA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, sarà subito scontro complicato per gli emiliani di Giani: con la diretta tra Kemerovo e Modena, la squadra gialloblu potrebbe infatti già giocarsi quello che è il pass per le qualificazioni alla prossima fase di Champions league (a cui ricordiamo, arriveranno solo le prime di ogni girone, più 3 migliori seconde classificate). Se guardiamo le componenti della pool D, ovvero Verva Varsavia e Roeselare, vediamo subito che sono i russi, come gli azzurri, i netti favoriti al passaggio del turno: anche se chiaramente non si dovrà sottovalutare nessuno. E certo Modena non è nelle condizioni di prendere sotto gamba gli orsi, che arrivano in campo in grandissima condizione e trascinati dalla vecchia conoscenza che è Ivan Zaytsev. Come è noto, quest’estate lo Zar ha lasciato Modena ed è tornato in Russia, anche se solo con la formula del prestito: lo schiacciatore azzurro sta facendo molto bene nel primo campionato russo e il suo Kemerovo è ora seconda forza della Super League, vantando un tabellino di ben nove successi su 11 giornate disputate. Non si può dire che registri la stessa ottima condizione Modena che in Superlega invece ha attraversato momenti veramente difficile nelle ultime settimane: pure solo pochi giorni fa, la squadra emiliana è riuscita a rialzare la testa e a battere Ravenna, con una prestazione veramente significativa. Che questa possa essere l’inizio del riscatto per Modena? Difficile dirlo: di sicuro ci attendiamo grande spettacolo oggi contro il Kemerovo!.

© RIPRODUZIONE RISERVATA