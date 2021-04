Diretta Modena Legnago Salus/ Streaming video tv: emiliani favoriti (Serie C)

DIRETTA MODENA LEGNAGO: FACILE PER I PADRONI DI CASA?

Modena Legnago Salus, in diretta dallo stadio Alberto Braglia della città emiliana, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, domenica 25 aprile 2021, come da regolamento in contemporanea a tutte le altre partite della trentasettesima giornata del girone B di Serie C.

DIRETTA/ Bisceglie Vibonese (risultato 1-0) streaming video tv: gol di Mansour al 21'

Senza dubbio la diretta di Modena Legnago Salus vedrà favoriti i padroni di casa e non potrebbe essere diversamente, dal momento che il Modena arriva dal trionfale 3-0 contro il Padova che ha di fatto blindato per i canarini il quarto posto a quota 66 punti, ma ancora con una piccola speranza di inseguire il terzo posto, da tenere viva solo con una vittoria. Dall’altra parte la Legnago Salus affronterà la difficile trasferta a Modena con una motivazione fortissima che si chiama salvezza: i veneti dopo il pareggio contro l’Arezzo hanno 35 punti e sono sospesi tra i playout e la salvezza immediata, che naturalmente eviterebbe tutte le insidie degli spareggi. Modena Legnago Salus sarà un banco di prova durissimo, ma uscirne bene potrebbe valere il traguardo stagionale…

DIRETTA/ Turris Bari (risultato 1-0) streaming video tv: la sblocca D'Ignazio!

DIRETTA MODENA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Modena Legnago Salus sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA LEGNAGO SALUS

Rivolgiamo adesso lo sguardo alle probabili formazioni di Modena Legnago Salus. Padroni di casa privi dello squalificato Zaro, tra gli ospiti stop per lo stesso motivo a Ricciardi. Nel Modena dunque disegniamo un 4-3-1-2 con Gagno in porta e davanti a lui i quattro difensori Mattioli, Pergreffi, Ingegneri e Mignanelli; a centrocampo il terzetto composto da Muroni, Gerli e Corradi; in attacco Luppi come trequartista alle spalle delle due punte Spagnoli e Pierini. La replica degli ospiti dovrebbe prevedere il modulo 4-3-2-1 con Pizzignacco in porta e davanti a lui la retroguardia a quattro composta da Zanoli, Pellizzari, Perna e Girgi; a centrocampo il terzetto formato da Laurenti, Yabre e Bulevardi; infine per il Legnago in attacco Morselli e Rolfini sulla trequarti, in appoggio al centravanti Grandolfo.

DIRETTA/ Palermo Cavese (risultato 1-1) streaming: Lancini risponde a Bubas!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Modena Legnago Salus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il favore del pronostico va in modo chiaro ai padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di segno X e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio degli ospiti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA