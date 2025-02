DIRETTA MODENA MANTOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Manca davvero pochissimo alla diretta di Modena Mantova, una delle partite più facilmente pronosticabili all’interno del panorama di questa giornata di Serie B. Siamo nella rubrica che parla di statistiche, proprio per capire i trend delle due formazioni e vedere il potenziale match che risultato potrebbe fare al termine della partita. Iniziamo con il dire che entrambe le squadre non brillano per la fase offensiva, gli attacchi infatti non superano l’1,4 gol realizzati secondo il calcolo AVG.

DIRETTA/ Cremonese Modena (risultato finale 2-2): De Luca per il pareggio grigiorosso! (26 gennaio 2025)

Ma invece in difesa le due formazioni brillano e questo fa le fortune di entrambe le compagini, abbiamo infatti due blocchi bassi rispettivamente a 23 metri per la formazione di casa mentre 22 per il Mantova. Si gioca un calcio prettamente in contropiede come mostra il dato sui cross progressivi delle due squadre: 34 per i gialloblu mentre sono 43 per gli ospiti. Questo non significa però che la formazione mantovana non riesca anche a segnare dopo un’azione calcolata: il 26% delle reti infatti arriva dopo una serie di dieci passaggi. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Modena Mantova, dove potremmo finalmente immergerci nel rettangolo verde di questo match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Mantova Sampdoria (risultato finale 2-2): bella rimonta lombarda! (Serie B, 25 gennaio 2025)

DIRETTA MODENA MANTOVA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La possibilità di vedere la diretta Modena Mantova viene garantita dalla piattaforma DAZN. Se siete scritti ad essa potrete vedere la partita attraverso le solite modalità con cui offre il proprio servizio di fruizione dei vari eventi.

PIU’ PLAYOFF CHE ZONA SALVEZZA

E’ atteso per sabato 1 febbraio 2025 alle ore 17:15 l’inizio della diretta Modena Mantova. Allo Stadio Alberto Braglia di Modena va in scena uno scontro che vedere impegnate due compagini occupanti posizioni praticamente a metà della classifica di Serie B 2024/2025. I padroni di casa si trovano in dodicesima posizione con ventisette punti mentre gli ospiti stanno invece all’undicesimo posto con ventotto punti sin qui conquistati dall’avvio della stagione.

DIRETTA/ Modena Frosinone (risultato finale 1-1): punto pesante per i Ciociari! (Serie B, 18 gennaio 2025)

Il Palermo, in ottava posizione, dista solo due lunghezze dai lombardi mentre la Sampdoria, che occupa la prima casella valida per i playout, sta a cinque lunghezze dagli emiliani che in caso di successo riuscirebbero quantomeno a scavalcare i dirette rivali della ventiquattresima giornata. Entrambe le formazioni vengono inoltre da due pareggi, curiosamente conclusi per 2 a 2 ottenuti nel turno precedente rispettivamente contro la Sampdoria e la Cremonese e c’è dunque grande voglia di ritrovare la vittoria su ambo i lati.

MODENA MANTOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

I pareggi ottenuti nella scorsa giornata di campionato non dovrebbero influenzare particolarmente le probabili formazioni della diretta Modena Mantova. Ci aspettiamo dunque l’impiego del 3-4-2-1 con Gagno, Caldara, Dellavalle Zaro, Di Pardo, Gerli, Santoro, Cotali, Palumbo, Caso e Defrel per i padroni di casa mentre la compagine ospite di mister Possanzini dovrebbe invece presentarsi ancora adoperando il 4-2-3-1 con Festa, Maggioni, Redolfi, Cella, Giordano, Trimboli, Burrai, Bragantini, Mancuso, Ruocco e Mensah.

PRONOSTICO MODENA MANTOVA, LE QUOTE

Quello che si può evidenziare dalle quote fornite per la diretta Modena Mantova è senz’altro un netto divario tra l’eventuale successo dei padroni di casa e quello degli ospiti. Per i bookmakers come Planetwin gli emiliani sono i vincitori più probabili indicando l’1 a 1.75 mentre il 2, e cioè il successo dei lombardi, rimane una possibilità abbastanza complessa perchè si verifichi se si pensa che viene quotato a ben 4.85. Più facile che la partita si concluda invece con un pareggio, dato l’x a 3.45.