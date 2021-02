Diretta/ Modena Matelica (Serie B) streaming video e tv: canarini per la reazione

DIRETTA MODENA MATELICA: I PADRONI DI CASA DEVONO VINCERE!

Modena Matelica, in diretta lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C. Posticipo chiamato a chiudere la ventiquattresima giornata, vedrà i Canarini emiliani chiamati a opporre una reazione dopo gli ultimi risultati negativi che li hanno allontanati dalla testa della classifica. Dopo il ko contro la Vis Pesaro, infatti, il Modena ha messo in fila due pareggi contro Triestina e Ravenna che hanno portato la formazione gialloblu al quarto posto, a -6 dalla coppia di testa composta da Sudtirol e Padova.

Il Modena ha perso il passo per puntare alla Serie B diretta e proverà a ritrovarlo contro un Matelica che resta al confine della zona play off. Il pari interno contro la Vis Pesaro ha interrotto una serie di due sconfitte di fila subite contro Feralpisalò e Sudtirol, ma i marchigiani sono comunque più che soddisfatti del loro rendimento, da matricola del campionato di Serie C era difficile chiedere di più al club maceratese.

DIRETTA MODENA MATELICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Matelica sarà trasmessa sul canale Rai Sport + HD: appuntamento al numero 57 del digitale terrestre in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire la partita anche in mobilità tramite app o sito ufficiale di Rai Play, senza costi aggiuntivi. La visione in diretta streaming video sarà disponibile anche sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della terza divisione: in questo caso si potrà scegliere tra l’abbonamento al servizio oppure l’acquisto del singolo match. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MODENA MATELICA

Le probabili formazioni della sfida tra Modena e Matelica allo stadio Alberto Braglia. I padroni di casa allenati da Michele Mignani scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Bearzotti, Prezioso, Davi, Gagno, Gerli, Monachello, Pergreffi, Scappini, Tulissi, Varutti, Zaro. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Cardinali; Fracassini, Cason, Magri, Maurizii; Bordo, Pizzutelli, Balestrero; Volpicelli, Moretti, Leonetti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Modena Matelica: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.65 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 5.15 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.55 volte l’importo scommesso.

