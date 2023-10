DIRETTA/ Modena Milano video streaming Rai: Juantorena al debutto gialloblu (Superlega, 22 ottobre 2023)

DIRETTA MODENA MILANO: IL VOLTO BUOVO

La diretta di Modena Milano illumina quindi la prima giornata della nuova Superlega, verso il debutto c’è attesa naturalmente soprattutto per i giocatori nuovi e nel caso di Modena l’arrivo estivo di spicco è stato senza ombra di dubbio lo schiacciatore italo-cubano Osmany Juantorena, che potrà mettere la sua immensa esperienza e qualità a disposizione della Valsa Group Modena. Andiamo allora a rileggere che cosa aveva dichiarato lo stesso Juantorena nel corso della conferenza stampa di presentazione: “Ho sentito parlare di Modena in questi anni, e in particolare di struttura e società, ma non ti rendi conto fino a quando sei all’interno. A livello organizzativo, questa è la società più attrezzata e quindi faccio i miei complimenti per ciò che sto vedendo.

Sono dettagli che fanno la differenza”, sono state le prime parole di Juantorena riportate dal sito ufficiale di Modena Volley. L’italo-cubano ha poi aggiunto: “La città è bella, conosco l’affetto dei tifosi e un PalaPanini in cui ho vissuto tante battaglie da avversario. E’ un onore e un piacere essere qui, sono a disposizione del coach e porto la mia esperienza. Il gruppo è giovane, sappiamo le difficoltà del campionato ma noi non ci poniamo nessun limite e vogliamo essere protagonisti. Petrella ha le idee chiare ed è molto preparato. Il gruppo lo sta seguendo, sono contento perché lavoriamo bene e ti dice le cose come stanno“. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MODENA MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Milano sarà garantita in chiaro per tutti e per di più con l’onore della ribalta di un canale generalista, perché l’appuntamento sarà su Rai 2, ovviamente canale numero 2 del telecomando; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Modena Milano, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MODENA MILANO

MODENA MILANO: SUBITO UN BIG MATCH!

Modena Milano, in diretta naturalmente dal leggendario PalaSport G. Panini della città emiliana, si giocherà oggi pomeriggio, domenica 22 ottobre 2023, con inizio alle ore 15.45 per la prima giornata del nuovo campionato della Superlega di pallavolo maschile edizione 2023-2024. Inizia una nuova avventura e la diretta di Modena Milano ci offrirà una sfida certamente intrigante tra due formazioni ambiziose e che rappresentano due realtà di fondamentale significato per il movimento del volley italiano, campione del Mondo in carica anche se ancorai attesa di un posto alle Olimpiadi.

La Valsa Group Modena è infatti espressione della città che più di tutte in Italia lungo tutta la storia ha legato il proprio nome alla pallavolo, una piazza quindi imprescindibile per il volley italiano e anche internazionale; l’Allianz Milano invece rappresenta naturalmente l’unica metropoli presente nella massima serie, tra l’altro sia al maschile sia al femminile anche se in questo secondo caso grazie al Vero Volley, che invece al maschile continua a giocare a Monza perché a Milano ci sono appunto i cugini dell’Allianz. Match intrigante già alla prima giornata, siamo curiosi di scoprire che cosa ci dirà quindi la diretta di Modena Milano…

DIRETTA MODENA MILANO: IL CONTESTO

Siamo naturalmente al via di una nuova stagione, quindi per presentare la diretta di Modena Milano possiamo tratteggiare il bilancio di emiliani e lombardi nella passata stagione. Per la Valsa Group Modena ci fu una gioia europea sotto forma di vittoria della Coppa CEV, molto importante perché era dal 2008 che una Coppa europea non arrivava a Modena, che in questo modo ha messo in bacheca il trofeo internazionale numero 14 della sua leggendaria storia. A livello nazionale invece le soddisfazioni furono minori, perché un promettente terzo posto in stagione regolare si tradusse nella eliminazione già nei quarti playoff contro Piacenza e pure in Coppa Italia Modena uscì di scena già nei quarti di finale.

Dall’altra parte, il Powervolley Milano sponsorizzato Allianz non ottenne trofei, ma fatte le debite proporzioni fu protagonista di una buona stagione, illuminata dal raggiungimento della semifinale di Coppa Italia eliminando ai quarti la Lube e poi dall’ottavo posto in Superlega che fu il via di un’avventura pazzesca ai playoff, con la perla del trionfo contro la corazzata Perugia ai quarti (l’ottava testa di serie che elimina la prima) e poi dal bis sfiorato in semifinale contro Civitanova, che vinse la serie solamente alla quinta partita, con Milano che in gara-4 arrivò a un set dalla finale. Certamente adesso siamo appena al via, ma la diretta di Modena Milano potrebbe naturalmente darci già le prime risposte sul livello delle due società nella nuova stagione…











