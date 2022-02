Diretta Modena Montevarchi/ Streaming video tv: entrambe reduci da un pari (Serie C)

DIRETTA MODENA MONTEVARCHI: IN CERCA DEI TRE PUNTI!

Modena Montevarchi sarà diretta dall’arbitro Valerio Maranesi della sezione AIA di Ciampino. La partita in programma mercoledì 16 febbraio alle ore 18:00, è valida per la ventisettesima giornata del girone B di Serie C. I canarini sono reduci dal pareggio conseguito sul campo della Lucchese, gara terminata con il punteggio di 0-0. A causa di questo risultato, la squadra di Attilio Tesser è stata agganciata al comando della classifica dalla Reggiana, appaiate in prima posizione con 59 punti.

Il Montevarchi arriva alla gara di Modena, dopo il pareggio casalingo contro la Carrarese, partita finita con il punteggio di 1-1. Con questo risultato, la compagine allenata da Roberto Malotti ha interrotto la serie di sconfitte che durava da due giornate. Gli aquilotti occupano la sedicesima posizione in classifica con 23 punti, in zona playout, distante di sole due lunghezze dalla salvezza diretta. Nella gara di andata, giocata lo scorso ottobre, il Montevarchi si è imposto sul Modena con il punteggio di 2-1.

MODENA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Modena Montevarchi di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MODENA MONTEVARCHI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta di Modena Montevarchi, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventisettesima giornata del Girone B di Serie C. Il tecnico dei canarini, Attilio Tesser dovrebbe schierare la sua formazione con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare del Modena: Gagno; Ciofani, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Armellino, Gerli, Scarsella; Tremolada, Giovannini, Minesso.

Risponderà l’allenatore del Montevarchi, Roberto Malotti schierando i suoi uomini con il modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare degli aquilotti, la quale dovrebbe scendere in campo nella trasferta di Modena: Giusti; Boccadamo, Carpani, Achy, Martinelli; Giordani, Amatucci, Nannelli; Mercati; Barranca, Gambale.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Modena Montevarchi di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la squadra di casa, con la vittoria del Modena, abbinata al segno 1, quotata 1.30. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, è proposto a 4.75. Sembra molto difficile un successo esterno del Montevarchi, con il segno 2 quotato 9.50.

