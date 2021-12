Diretta Modena Monza/ Streaming video Rai: posticipo di lusso, Superlega volley

DIRETTA MODENA MONZA: GRANDE SFIDA!

Modena Monza, diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Luca Saltalippi, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, domenica 26 dicembre 2021, per la quattordicesima giornata della Superlega di volley maschile, il primo turno del ritorno del massimo campionato di pallavolo che deve fare tuttavia i conti con la recrudescenza della pandemia di Coronavirus, problema che potrebbe pesare come un macigno su una stagione i cui calendari sono già ingolfati.

Proviamo comunque per ora a concentrarci solo sul campo per osservare che la diretta di Modena Monza ci offrirà una partita di notevole interesse, dal momento che la LeoShoes PerkinElmer Modena è terza con 25 punti e il Vero Volley Monza è poco più dietro, in quinta posizione a quota 20 punti. Sarà di conseguenza un Santo Stefano molto intrigante, perché Modena vuole consolidarsi nelle posizioni di vertice, nel duello con Trento per il terzo posto ma non lontano pure dalla piazza d’onore di Civitanova, mentre Monza cerca un risultato di spicco per consolidarsi nella migliore posizione possibile in zona playoff.

DIRETTA MODENA MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Monza sarà garantita stasera in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), come d’abitudine per la Superlega di volley. Di conseguenza la partita di pallavolo sarà visibile anche in diretta streaming video tramite sito e applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA MODENA MONZA: IL CONTESTO

La diretta di Modena Monza, come abbiamo già accennato, sarà un test di notevole rilevanza per entrambe le formazioni. La LeoShoes PerkinElmer Modena di Andrea Giani è reduce dalla netta vittoria per 0-3 a Padova di settimana scorsa che conferma un periodo davvero eccellente per gli emiliani, arrivati infatti a quota sette vittorie consecutive dopo un complicato inizio di campionato. L’obiettivo è chiarissimo: non fermarsi proprio a Santo Stefano…

Il Vero Volley Monza arriva invece dalla vittoria al tie-break contro Verona che ha segnato per i lombardi l’immediata ripartenza dopo la sconfitta di Perugia. La squadra di Massimo Eccheli si sta confermando una solida realtà nel cuore della zona playoff, ma sognare non costa nulla ed ecco allora che un colpaccio a Modena potrebbe aprire a Monza scenari ancora più intriganti. Sarà una missione possibile per i lombardi?



