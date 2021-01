Diretta Modena Monza/ Streaming video Rai: quarto di finale Coppa Italia (volley)

DIRETTA MODENA MONZA: BIG MATCH PER LA COPPA ITALIA

Modena Monza, diretta dagli arbitri Santi e Braico è la partita di volley maschile in programma oggi, mercoledì 27 gennaio 2021: fischio d’inizio al PalaPanini previsto per le ore 20.30. Si accende oggi la fase dei quarti di finale della Coppa Italia di volley maschile: il calendario ci offre con la diretta tra Modena e Monza una partita veramente imperdibile. In campo due vere protagoniste del volley al maschile, che pure stanno ora vivendo momenti ben diversi, ma che questa sera daranno il cento per cento per strappare il pass in palio per la Final Four, prevista questo fine settimana. Ci proveranno i padroni di casa guidata da coach Giani, che pure scendono in campo dopo una striscia di risultati negativi appena rimediate in Serie A1: per gli emiliani il mese di gennaio ha riservo tre KO che pesano specialmente per le brutte prove offerte in campo e i tanti errori commessi dalla formazione. Di contro ecco invece una squadra in gran rilancio, il Monza di Mister Eccheli, che spera oggi di staccare, per la prima volta nella sua storia, il biglietto per la fase finale.

DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE MODENA MONZA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che questa sera la sfida tra Modena e Monza sarà visibile in diretta tv sul digitale terrestre, al canale Raisport + HD (numero 57 del telecomando) da anni casa del grande volley, anche al maschile. Garantita dunque la diretta streaming video del match di Coppa Italia, fruibile al portale ufficiale www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MODENA MONZA COPPA ITALIA: IL CONTESTO

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Modena e Monza, atteso match per i quarti di finale della Coppa Italia di volley maschile, tocca dare certo un contesto preciso all’incontro. Come detto gli emiliani stanno vivendo un momento difficile per risultati, ma oggi hanno la grande occasione di riscattarsi: a loro favore il campo e pure il titolo di “testa di serie” avendo avuto accesso direttamente al tabellone degli ottavi di Coppa, in virtù del loro piazzamento nella passata stagione. Di contro ecco però una Monza super motivata a fare bene oggi: come detto per la Vero Volley si tratterebbe eventualmente della prima qualificazione alla fase finale del torneo. Pure va aggiunto che i brianzoli hanno dovuto prendere parte alla fase di qualificazione: a settembre nella primaria fase a gironi, pure la squadra lombarda ha avuto agilmente la meglio su Vibo Valentia, Verona e Milano e con gran merito sarà oggi in campo. Ci attende certo una prova di grandissimo valore: non vediamo l’ora di dare la parola al campo!



© RIPRODUZIONE RISERVATA