Diretta/ Modena Padova (Serie C) streaming video tv: decisiva per Mandorlini

DIRETTA MODENA PADOVA: GLI OSPITI NON POSSONO FALLIRE

Modena Padova, in diretta domenica 18 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Helvia Recina di Macerata sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Trasferta in casa della quarta della classe per il Padova che si trova probabilmente ad affrontare il crocevia decisivo della stagione. I biancoscudati guidano infatti la classifica con 2 punti di vantaggio sul Sudtirol e 3 sul Perugia, che ha però già fatto il suo dovere nel weekend vincendo l’anticipo contro il Ravenna e affiancando la squadra allenata da Mandorlini in classifica.

Per questo i veneti non possono permettersi di sbagliare contro un Modena che resta ambizioso, quarto in classifica per distacco e reduce da 2 vittorie consecutive contro Arezzo e Fano. Ai Canarini emiliani è mancato solo un pizzico di continuità in più per lottare per la Serie B diretta, ma ora potrebbero giocare lo sgambetto in grado di trasformare completamente il finale di campionato nel girone B, col Padova recentemente caduto proprio in un impegno simile, sul campo della Triestina.

DIRETTA MODENA PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Padova è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA PADOVA

Le probabili formazioni della sfida tra Modena e Padova allo stadio Alberto Braglia. I padroni di casa allenati da Michele Mignani scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Gagno; Mattioli, Zaro, Pergreffi, Mignanelli; Muroni, Gerli, Castiglia; Tulissi; Luppi, Spagnoli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Mandorlini con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Vannucchi; Germano, Rossettini, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Hraiech, Firenze; Chiricò, Nicastro, Jelenic.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Modena Fano, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.70 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2.95 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.70 volte l’importo investito con questo bookmaker.



