Diretta/ Modena Palermo (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si parte! (Serie B, 7 ottobre 2023)

Sta per iniziare la diretta tra Modena Palermo, valevole per il campionato di serie B. Rosanero che arrivano a Modena con più di 3000 biglietti venduti per la trasferta al fine di continuare l’ottimo momento di forma da parte della formazione di Eugenio Corini. Palermo che si posiziona al secondo posto in classifica grazie la vittoria nel finale contro il Sudtirol, decisa dall’elevazione di testa di Aurelio. A Palermo che ha realizzato nel corso del campionato ben 12 gol e subiti solamente 4. Palermo che ha trovato gol con 10 marcatori diversi con il solo Matteo Brunori a quota 3 gol alla luce della tripletta realizzata contro il Venezia.

Non solo l’attacco, anche la difesa brilla con le prestazioni di Lucioni e compagni. Modena che arriva il match dopo la sconfitta contro il Venezia per 1-3. Goal arrivati tutti nella seconda frazione la gara dopo l’infortunio al portiere Gagno. Modena che ha realizzato 7 gol e ne ha subiti 5, tre dei quali, però, proprio nell’ultimo incontro. Modena che ha realizzato ben tre vittorie consecutive contro Ascoli, Pisa e Cosenza. Dopo queste tre vittorie sono arrivati 3 pareggi consecutivi contro FeralpiSalò, Lecco e Sudtirol prima della sconfitta contro il Venezia. (Marco Genduso)

MODENA PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Modena Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Palermo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

TESTA A TESTA

La diretta dell’incontro tra Modena Palermo pone di fronte due formazioni che si affrontano per le zone nobili della classifica del campionato di serie B. Spulciando i precedenti tra queste due formazioni si notano ben 7 partite giocate. Lo score vede in vantaggio i rosanero con ben tre successi contro i due del Modena. I pareggi sono stati due, entrambi tra il 2013 e il 2014. Partendo dalla prima sfida, quella del 2001, Palermo che vince il primo scontro con il risultato di 2-1. Risponde poi il Modena vincendo tra le mura amiche con il risultato di 2-0. Le due squadre non si affrontano per 11 anni, lasciando spazio, a due pareggi consecutivi.

Nel 2014, nonostante la differenza di categoria, in Coppa Italia ad avere la meglio fu il Modena con un pesantissimo 0-3 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Le due formazioni da quel momento non si affrontarono più fino al 2022. Tra gara di andata e ritorno il Palermo ottenne sei punti contro i canarini in maglia gialla. Vittoria esterna con i gol di Brunori e Valente e ritorno allo stadio Barbera vinto con il risultato di 5-2 con una doppia rimonta effettuata. (Marco Genduso)

ROSANERO IN SERIE POSITIVA

La diretta Modena Palermo, in programma sabato 7 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Braglia” di Modena, sarà un match valido per la nona giornata del campionato italiano di Serie B. In palio punti pesanti per le zone altissime della graduatoria: la sconfitta casalinga contro il Venezia ha spedito gli emiliani al sesto posto ma il ritardo dalla zona promozione è minimo. I rosanero, invece, stanno viaggiando a vele spiegate con sedici punti e una gara in meno del Parma capolista, distante quattro lunghezze.

MODENA PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Modena Palermo, sfida in programma sabato 7 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Alberto Braglia” di Modena. Tra i padroni di casa mister Paolo Bianco potrebbe concedere una chance dal primo minuto a Falcinelli mentre a centrocampo agiranno Gerli, Magnino e Palumbo. Per i rosanero allenati da mister Eugenio Corini, invece, tridente composto da Di Francesco, Brunori e uno tra Mancuso e Soleri. Ancora fuori causa Di Mariano.

MODENA PALERMO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Modena Palermo danno per favorita la squadra di mister Paolo Bianco con il segno 1 proposto a 2.45. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei siciliani è dato a 3.00 mentre il pareggio si gioca a 3.15.

