DIRETTA/ Modena Parma video streaming tv: la bella tradizione del derby (Serie B, 27 gennaio 2024)

DIRETTA MODENA PARMA: TESTA A TESTA

La diretta di Modena Parma promette di essere un capitolo avvincente di una lunga storia di sfide tra queste due squadre. Nelle gare disputate in Serie A, Modena e Parma hanno incrociato le proprie strade in quattro occasioni, con una vittoria per i canarini, due pareggi e una vittoria per i crociati. Questi confronti in massima serie hanno contribuito a plasmare la narrazione di uno dei tanti derby dell’Emilia Romagna. Nella serie cadetta, la sfida si è spostata nella stessa direzione, con tre incontri che hanno visto i padroni di casa ottenere tre vittorie, un pareggio e i Crociati rimanere senza vittorie.

Questi risultati hanno consolidato la superiorità del Modena nei confronti diretti nelle competizioni di secondo livello, sottolineando la loro determinazione a mantenere un rendimento positivo anche in una categoria inferiore. Quanto alle sfide nella Serie C, Modena e Parma si sono affrontate due volte, con una vittoria per parte. Questi incontri nella terza serie hanno contribuito a mantenere viva la rivalità anche in contesti diversi, dimostrando che la passione e l’agonismo tra le due squadre non conoscono divisioni di categoria. (agg. Gianmarco Mannara)

MODENA PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Modena Parma sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Parma in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

ECCO IL DERBY

Modena Parma, in diretta sabato 27 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie B. Il Modena si prepara per la prossima partita dopo aver subito due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate di Serie B. Gli emiliani hanno ceduto in casa per 1-2 contro il Brescia e hanno subito una sconfitta per 4-2 contro il Palermo allo stadio Renzo Barbera.

Dall’altra parte, il Parma si avvicina all’incontro dopo aver ottenuto un pareggio e una vittoria nelle ultime due partite del campionato di Serie B. I gialloblù hanno pareggiato 1-1 in casa contro l’Ascoli e hanno vinto 0-3 in trasferta contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. Successo quest’ultimo cha ha consolidato ulteriormente il primato dei Ducali, che proveranno ora a sfruttare questa classica sfida tutta emiliana per andare definitivamente in fuga verso la Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA PARMA

Le probabili formazioni della diretta Modena Parma, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Paolo Bianco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno; Ponsi, Zaro, Pergreffi, Corrado; Magnino, Gerli, Battistella; Tremolada, Gliozzi, Manconi. Risponderà il Parma allenato da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Del Prato, Osorio, Balogh, Di Chiara; Bernabe, Estevez; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.

MODENA PARMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











