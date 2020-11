Diretta/ Modena Perugia (Serie C) streaming video tv: sfida tra nobili decadute

DIRETTA MODENA PERUGIA: PARTITA EQUILIBRATA

La diretta Modena Perugia, domenica 1 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Braglia, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Una sfida tra nobili decadute, basti pensare che ancora nella stagione 2003/04 i due club si sfidavano nel campionato di Serie A. Tanta acqua è passata sotto i ponti però da allora, ora emiliani e umbri sono ripartiti dalla terza serie e cercano di rimontare posizioni. Con i gol di Spagnoli e Muroni il Modena ha espugnato il difficile campo di San Benedetto del Tronto, portandosi a un solo punto dalla coppia di testa composta da Padova e Sudtirol. Il Perugia dopo un approccio molto difficile, dovuto probabilmente anche all’amara retrocessione della passata stagione, ha centrato tre vittorie consecutive contro Fermana, Legnago e Vis Pesaro risalendo prepotentemente in classifica. In Coppa Italia il Perugia è stato sconfitto dal Brescia, ma la priorità dei Grifoni si concentra sicuramente sul campionato, in una classifica del girone B molto corta che rende sicuramente possibile il raggiungimento di qualunque obiettivo.

DIRETTA MODENA PERUGIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Perugia sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA PERUGIA

Le probabili formazioni di Modena Perugia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Braglia di Modena. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Michele Mignani con un 4-3-1-2: Gagno; Bearzotti, Ingegneri, Zaro, Varutti; Muroni, Gerli, Davì; Sodinha; Scappini, Spagnoli. Gli ospiti guidati in panchina da Fabio Caserta schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Fulignati; Monaco, Angella, Negro; Elia, Sounas, Moscati, Dragomir, Crialese; Murano, Melchiorri.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Modena e Perugia queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.55, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.75.



