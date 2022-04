Diretta Modena Perugia/ Streaming video Rai: emiliani per il bis (volley, 17 aprile)

DIRETTA MODENA PERUGIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Modena Perugia, in diretta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 aprile 2022, si gioca presso il PalaPanini della città emiliana come gara-2 della semifinale playoff della Superlega di volley maschile, per una Pasqua sportiva all’insegna della grande pallavolo. L’attesa è grande perché senza dubbio la diretta di Modena Perugia ci proporrà una partita ancora più stuzzicante del previsto dopo l’epilogo a sorpresa di gara-1, che mercoledì sera ha visto la vittoria esterna per 1-3 della Leo Shoes PerkinElmer Modena sul campo della Sir Safety Conad Perugia.

In questo momento la capolista umbra ha quindi perso il vantaggio del fattore campo e dovrà vincere almeno una volta a Modena per qualificarsi alla finale scudetto. Per gli emiliani invece il successo a Perugia potrebbe essere la svolta dell’intera stagione, che fino a pochi giorni fa era stata certamente molto buona, ma non all’altezza delle altre tre big del volley italiano: Modena ha l’occasione di portarsi sul 2-0, che sarebbe una situazione complicatissima da raddrizzare poi per la Sir Safety. Difficile quindi sbilanciarsi: che cosa potrà succedere in Modena Perugia?

DIRETTA MODENA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Perugia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita scelta per la trasmissione televisiva in gara-2 delle semifinali playoff del volley maschile. Di conseguenza, la diretta Modena Perugia streaming video sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MODENA PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già visto, la diretta di Modena Perugia ci presenterà oggi pomeriggio tantissimi temi d’interesse. Cominciamo da Perugia, che deve smentire chi contesta agli umbri una certa fragilità nei momenti decisivi: c’è già stata l’eliminazione contro Trento nella “semifinale maratona” di Champions League, adesso si è complicato anche il cammino verso la finale scudetto. In stagione regolare risono stati ben 16 punti di differenza in classifica in favore di Perugia, ma mercoledì sera Modena ha vinto con merito in Umbria e adesso la capolista deve dimostrare di che pasta è fatta.

Per Modena vale il discorso opposto: fino a questo momento per la Leo Shoes PerkinElmer era stata una stagione globalmente sotto tono in rapporto alle aspettative, dal momento che Modena aveva fallito tutti gli obiettivi e anche uscendo troppo presto, come ad esempio in Coppa Italia. La sfida contro Perugia si annunciava dunque molto difficile, ma tutto sommato con poco da perdere perché il pronostico era ampiamente avverso: adesso la situazione si è ribaltata, Modena saprà farsi forte della sua posizione di vantaggio dopo il colpaccio di mercoledì sera?











