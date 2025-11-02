Diretta Modena Perugia streaming video Rai: orario e risultato live del match della Superlega di volley, oggi domenica 2 novembre 2025

DIRETTA MODENA PERUGIA (RISULTATO FINALE 1-3): CALA IL SIPARIO

Il Perugia si impone per 3-1 su Modena dopo una sfida intensa e spettacolare, confermando la propria superiorità nei momenti chiave del match. Il primo set è equilibrato, ma gli umbri lo fanno loro (25-20) grazie alla solidità difensiva e a un ottimo Colaci, decisivo nei recuperi. Modena reagisce con carattere nel secondo parziale, dominandolo 25-15 con una prestazione corale e un De Rezende perfetto in regia.

DIRETTA/ Cuneo Piacenza (risultato finale 2-3): ospiti vittoriosi (volley, oggi 1 novembre 2025)

Dal terzo set, però, Perugia cambia marcia: Giannelli sale in cattedra con una prestazione sontuosa, firmando 4 ace e guidando i suoi alla vittoria del parziale (25-21). L’inerzia resta dalla parte degli umbri anche nel quarto set, dove la battuta e il muro fanno la differenza. Modena combatte, ma paga troppi errori in attacco. Perugia chiude 25-19 e conquista un successo meritato, frutto di continuità, carattere e dell’ennesima prova di leadership del suo capitano. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Verona Milano (risultato finale 3-0): i veneti la chiudono! (oggi 30 ottobre 2025)

DIRETTA MODENA PERUGIA (RISULTATO LIVE 1-2): FINE TERZO SET

La Perugia torna avanti nel conto dei set imponendosi 25-21 nel terzo parziale in questa diretta, grazie a una prestazione concreta e a un Giannelli in versione trascinatore assoluto. Il palleggiatore azzurro si prende la scena con una serie di 4 ace diretti, decisivi per spezzare l’equilibrio e dare slancio alla sua squadra nei momenti chiave.

Dopo un avvio equilibrato, la Modena prova a restare agganciata con buone soluzioni in attacco, ma Perugia alza l’intensità in battuta e a muro, costringendo i padroni di casa a diversi errori. Giannelli guida con autorità la manovra e distribuisce il gioco con intelligenza, trovando sempre la soluzione giusta. Perugia chiude il set con autorità e si porta sul 2-1, confermando la propria superiorità tecnica e mentale nei momenti decisivi del match. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Civitanova Trento (risultato finale 3-1): vincono i padroni di casa! (29 ottobre 2025)

DIRETTA MODENA PERUGIA (RISULTATO LIVE 1-1): FINE SECONDO SET

Reazione di carattere della Modena in diretta, che domina il secondo set e pareggia i conti con un netto 25-15. I padroni di casa entrano in campo con tutt’altro atteggiamento rispetto al primo parziale: battuta più incisiva, difesa ordinata e grande lucidità nelle situazioni chiave.

La Perugia, invece, paga a caro prezzo la scelta di ruotare troppo l’organico, perdendo compattezza e ritmo. Questo consente a Modena di prendere subito il controllo del set, spinta da un’ottima prestazione collettiva e dalle giocate di De Rezende, bravissimo a orchestrare l’attacco anche in situazioni complicate. Un parziale a senso unico che restituisce fiducia ai gialloblù e riapre completamente la gara, con Modena ora in fiducia e Perugia chiamata a reagire nel terzo set. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MODENA PERUGIA (RISULTATO LIVE 0-1): FINE PRIMO SET

Primo set intenso e combattuto al PalaPanini in questa diretta, con la Perugia che si impone 25-20 dopo una frazione giocata punto a punto per gran parte del parziale. Le due squadre partono con grande equilibrio, concedendo pochissimo e alternandosi al comando fino al 15-15, ma nella fase finale emerge tutta la qualità e l’esperienza degli umbri.

Protagonista assoluto Colaci, autentico baluardo in seconda linea: il libero di Perugia guida la difesa con lucidità e si dimostra ancora una volta uomo della provvidenza, tenendo vivi palloni difficili e trascinando i suoi compagni nei momenti più delicati. Modena resta in partita con buone giocate a muro, ma commette troppi errori in battuta nel finale, favorendo la fuga decisiva di Perugia, che chiude con autorità il primo set. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MODENA PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci a pochi minuti dal via della diretta Modena Perugia, un incrocio speciale per molti motivi e che sicuramente non può mai essere una partita come le altre per Angelo Lorenzetti. L’attuale allenatore di Perugia infatti ha guidato per molti anni anche la squadra emiliana, per la precisione dal 2001 al 2004 e poi di nuovo tra il 2012 e il 2016, vincendo due scudetti, che sono gli unici di Modena nel XXI secolo, altrettante Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Insomma, nella città emiliana ci sono tantissimi ricordi per Lorenzetti, che poi però ha passato ben sette campionati a Trento prima di sbarcare a Perugia.

Qui in un paio di anni ha già vinto praticamente tutto, compreso lo scudetto il primo anno e finalmente la Champions League nel secondo, colmando l’unica lacuna nella bacheca dei trofei vinti da Lorenzetti, che curiosamente aveva già vinto ben due Mondiali per Club ma non si era ancora laureato campione d’Europa. Certamente è un motivo in più per seguire la diretta Modena Perugia, la parola adesso passa ai campioni in azione al PalaPanini! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MODENA PERUGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Il big-match attirerà l’interesse di molti appassionati, che per la diretta Modena Perugia in tv in chiaro potranno affidarsi sempre a Rai Sport, con la diretta streaming video su Raiplay oltre che tramite abbonamento con VBTV.

DIRETTA MODENA PERUGIA SU RAIPLAY

MODENA PERUGIA: SFIDA TRA DUE PIAZZE STORICHE

C’è la storia della pallavolo ad osservare la diretta Modena Perugia, partita di cartello per la quarta giornata della Superlega oggi, domenica 2 novembre 2025, un appuntamento che è in calendario alle ore 18.00 del pomeriggio naturalmente dal Palasport Giuseppe Panini, un luogo mitico per il volley non solo italiano.

Modena resta una piazza fondamentale per la nostra pallavolo, anche se la società emiliana arriva da un paio di stagioni anonime, non del tutto negative (ha comunque sempre partecipato ai playoff) ma certamente non all’altezza della storia del club emiliano. Il nuovo campionato è cominciato bene per la Valsa Group Modena e allora il big-match contro gli umbri assume un valore ancora più significativo per capire quale sia il livello degli uomini di Alberto Giuliani.

La Sir Susa Scai Perugia è d’altronde termine di paragone perfetto per chiunque voglia ambire al vertice: la squadra di Angelo Lorenzetti (che è il grande ex di questa partita) è la detentrice della Champions League e in questa Superlega finora ha vinto tre partite su tre, quindi è cominciata bene la missione che potrebbe riportare Perugia sul trono anche in Italia.

Naturalmente da questo punto di vista è impossibile fare calcoli ora, di certo però anche per gli umbri la trasferta in Emilia ha un fascino e un significato pure tecnico che rendono la diretta Modena Perugia un appuntamento di lusso, per catalizzare l’attenzione di tutti gli appassionati nella prima domenica di novembre.

DIRETTA MODENA PERUGIA: COME HANNO INIZIATO LA STAGIONE?

Verso la diretta Modena Perugia, abbiamo già accennato al buon inizio di Superlega per gli emiliani. Modena infatti, dopo il ko per 3-2 a Milano che ha comunque portato un punto in classifica, ha infilato un perentorio 3-0 casalingo contro Monza e un bel colpo per 1-3 nel derby emiliano sul campo di Piacenza, erano partite non semplici e avere conquistato già 7 punti è un segnale da non sottovalutare. Ovviamente manca ancora un test contro le corazzate, categoria nella quale rientrano Trento, Civitanova e Perugia: il pubblico del PalaPanini chiede alla prima super sfida dell’anno di capire se Simone Anzani e compagni possono sognare in grande.

Sarà affascinante la sfida fra i due capitani, per Perugia questo ruolo infatti è naturalmente di Simone Giannelli, che nei giorni scorsi si è esposto pubblicamente per contestare un calendario ancora più complicato con lo spostamento della Supercoppa Italiana, per cui a dicembre la Sir Susa Scai potrebbe giocare in tre continenti diversi nel giro di pochi giorni fra Mondiale per Club, Superlega (più Coppa Italia) e Supercoppa. Per il momento però i segnali sono positivi per gli umbri, Perugia ha debuttato vincendo 1-3 a Monza, poi ha piegato 3-2 Civitanova nella prima super sfida dell’anno e nel turno infrasettimanale ha battuto 3-0 Padova. Potrà arrivare il poker nella diretta Modena Perugia?