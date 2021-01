Diretta Modena Perugia/ Streaming video Rai: una grande classica (volley)

DIRETTA MODENA PERUGIA: SFIDA ATTESA!

Modena Perugia, diretta dagli arbitri Alessandro Tanasi e Gianluca Cappello presso il mitico PalaPanini della città emiliana, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, domenica 24 gennaio 2021, per la ventesima giornata, nona di ritorno, della Superlega 2020-2021 di volley maschile, massimo campionato italiano di pallavolo. La diretta di Modena Perugia si annuncia davvero intrigante innanzitutto perché si sfidano due grandi della nostra pallavolo, Modena che lo è praticamente da sempre e Perugia che negli ultimi anni ha conquistato tanti grandi successi. In questo preciso momento, la sfida appare ostica per la Leo Shoes Modena e dovrebbe dunque avere qualcosa in più la Sir Safety Conad Perugia, anche se gli emiliani cercheranno naturalmente di far pesare il fattore campo – seppure a porte chiuse non sia la stessa cosa. La classifica ci ricorda che Perugia è la capolista con 49 punti, mentre Modena è a quota 28: la differenza è piuttosto netta, la Sir Safety punta al primo posto al termine della stagione regolare mentre per Modena ci sarà da lottare se vorrà entrare fra le prime cinque che eviteranno il primo turno dei playoff.

DIRETTA MODENA PERUGIA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Perugia, match televisivo della domenica di questa giornata della Superlega di volley maschile, sarà di conseguenza disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MODENA PERUGIA: IL CONTESTO

La diretta di Modena Perugia ci offrirà dunque una grande classica della pallavolo italiana ma con obiettivi ben diversi tra le due squadre. Curiosamente entrambe hanno avuto l’Allianz Milano come ultima avversaria: Perugia ha vinto per 3-1 in casa propria domenica scorsa nel precedente turno di campionato, mentre Modena ha perso al tie-break il recupero giocato giovedì nel capoluogo lombardo, una fatica di ben cinque set che adesso potrebbe rimanere nelle gambe di Modena e potrebbe di conseguenza concedere un vantaggio in più agli umbri allenati da Heynen, che d’altronde sono capolista dopo ben diciannove giornate di certo non per caso – sedici vittorie e appena tre sconfitte. Modena però ha una grande occasione: un risultato pesante contro la capolista potrebbe fare la differenza nella corsa verso le prime cinque posizioni, pur nella consapevolezza del fatto che nove vittorie e dieci sconfitte non sono numeri esaltanti per la Leo Shoes.



