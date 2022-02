Diretta Modena Perugia/ Streaming video tv: scontro diretto ai vertici (Volley)

DIRETTA MODENA PERUGIA: UNA GRANDE SFIDA!

La diretta di Modena Perugia, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Superlega 2021-2022 di volley maschile, andrà in scena domenica 13 febbraio alle ore 18.00 al Palazzo dello sport Giuseppe Panini. Uno scontro diretto al vertice in una stagione segnata dai rinvii legati ai numerosi casi di Covid-19 registrati dagli atleti.

La classifica vede gli ospiti arrivare all’impegno da favoriti, dato che attualmente occupano la vetta con 50 punti. I padroni di casa sono invece al quarto posto con 35 punti, ma hanno due gare da recuperare e dunque tutto in quella zona potrebbe cambiare. L’avversario sulla carta è ostico per i gialli della Leo Shoes PerkinElmer, ma se vogliono scalare posizioni e ottenere un migliore piazzamento in vista dei play-off devono dare il tutto per tutto. La capolista, per approdare alla prossima fase da prima della classe, vuole allo stesso modo conquistare ulteriori punti per allontanare le dirette contendenti al titolo. La logica dice che a vincere dovrebbe essere la Sir Safety, ma l’appuntamento sembrerebbe essere destinato a regalare parecchie emozioni.

DIRETTA MODENA PERUGIA: IL CONTESTO

È difficile dunque offrire dei pronostici per la diretta di Modena Perugia, dato che il match valido per la ventunesima giornata del campionato di Superlega 2021-2022 di volley maschile potrebbe realmente contribuire a dare una scossa alle gerarchie della classifica. Anche gli ultimi risultati delle ultime due squadre lo confermano: entrambe arrivano da un periodo positivo.

Nelle ultime cinque gare la Leo Shoes PerkinElmer ha ottenuto ben 13 punti con tutte vittorie. Gli stessi della Sir Safety, che a differenza dell’avversario, però, nel medesimo periodo ha subito una sconfitta contro la Trentino. Le due compagini, che lottano per il titolo, possono vantare il miglior rendimento, dietro soltanto alla Lube Civitanova che ne ha ottenuti 14 e si trova al secondo posto. Il campionato, ad ogni modo, è costantemente in bilico in virtù dei numerosi rinvii dettagli dal Covid-19: provvidenziale per l’assegnazione del titolo sarà la fase dei play-off.

