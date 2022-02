Diretta/ Modena Pescara streaming video e tv. Canarini, che occasione! (Serie C)

DIRETTA MODENA PESCARA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Modena Pescara, in diretta lunedì 28 febbraio 2022 alle ore 21.05 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena sarà una sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Canarini di fronte a una grande occasione, quella di mettere in atto la prima vera fuga in testa alla classifica del girone B, dopo un lunghissimo testa a testa con la Reggiana. Frenati sul pari ad Ancona i granata, i modenesi in caso di vittoria potrebbero balzare a +5 rispetto ai diretti avversari per la promozione in Serie B.

Certo, ci sarà da fare i conti con un Pescara che, dopo il successo in casa della Vis Pesaro, centrando la seconda vittoria consecutiva in trasferta potrebbe rimettersi in gioco nella corsa al terzo posto e che dunque non sarà in vena di fare regali. All’andata Modena vincente 1-2 in casa degli abruzzesi grazie alle reti messe a segno da Mosti e Ogunseye, ai tempi della Serie B risale invece l’ultimo precedente tra le due squadre allo stadio Braglia, col Pescara vincente in goleada col punteggio di 2-5 il 14 maggio 2016.

DIRETTA MODENA PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Pescara, come tutti i posticipi serali del lunedì, sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + e, di conseguenza, ci sarà la possibilità di seguirla anche in mobilità sul sito di Rai Play (o sulla relativa app) senza costi aggiuntivi. Naturalmente ci sarà poi la consueta alternativa della diretta streaming video, in abbonamento o acquistando il singolo evento, sul portale Eleven Sports che possiede i diritti per mandare in onda tutte le partite di Serie C. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di abbonamento sottoscritto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MODENA PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Modena Pescara, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Minesso; Ogunseye. Risponderà il Pescara allenato da Gaetano Auteri con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Drudi, Veroli; De Risio, Pompetti; Rauti, Pontisso, D’Ursi; Ferrari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.40.

