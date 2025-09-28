Diretta Modena Pescara streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B, oggi 28 settembre 2025

DIRETTA MODENA PESCARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Modena Pescara sta per entrare nel vivo, ma prima di immergerci nel rettangolo verde cerchiamo di vedere chi avrà le carte in regola per questo match, almeno da un punto di vista matematico. Il Modena è tra le squadre più ordinate della categoria: possesso al 53%, 13 tiri a partita e un xG stabile attorno all’1,5, ma la forza sta nella difesa, che concede appena 0,9 reti di media. È inoltre molto pericoloso sui piazzati, con oltre 6 corner a gara. Il Pescara invece vive di ritmo e verticalità: meno possesso (47%) ma più transizioni, con una media di 12 tiri e un xG di 1,3.

Difensivamente, però, soffre: 1,6 gol subiti a partita, con parecchie difficoltà nel contenere attaccanti fisici. Sarà quindi un confronto tra l’equilibrio modenese e la spinta offensiva, ma fragile dietro, degli abruzzesi. Numeri davvero molto interessanrti nn c’è che dire, adesso cerchiamo di capire come si evolverà sul campo con il commento live della diretta di Modena Pescara, il fischio di inizio sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

MODENA PESCARA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Modena Pescara in tv avrà le modalità che gli appassionati di Serie B conoscono bene: sarà quindi una diretta streaming video su Dazn oppure grazie a LaB Channel su Prime Video e OneFootball TV.

MODENA PESCARA: ALLA RICERCA DI UN ALTRO SUCCESSO

Un posticipo sicuramente interessante sarà quello alle ore 17.15 di oggi pomeriggio, domenica 28 settembre 2025, perché la diretta Modena Pescara allo Stadio Alberto Braglia della città emiliana sarà un appuntamento di notevole significato per avviarci verso la conclusione della quinta giornata del campionato di Serie B.

Questo è sicuramente merito soprattutto dei padroni di casa del Modena, che hanno già raccolto ben 10 punti in classifica grazie a tre vittorie e un pareggio nelle precedenti quattro giornate del torneo cadetto e arrivano dalla convincente vittoria sul campo del Mantova che ha ulteriormente rafforzato le ambizioni dei canarini nella Serie B 2024-2025.

Più altalenante il cammino del Pescara, che d’altronde è una neopromossa avendo vinto i playoff della scorsa Serie C: due sconfitte ad agosto, poi il pareggio contro il Venezia e la bellissima vittoria 4-0 contro l’Empoli ci parlano comunque di un Delfino in crescita e che vuole provare a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Insomma, la diretta Modena Pescara metterà di fronte oggi pomeriggio una squadra che ha fatto bene fin da subito e una che ha un trend in netta crescita. Le premesse sono ottime, non ci resta quindi che scoprire tutte le informazioni utili per seguire al meglio l’avvincente posticipo di Serie B…

PROBABILI FORMAZIONI MODENA PESCARA

Andrea Sottil dovrebbe puntare sul modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni per la diretta Modena Pescara. Gliozzi e Di Mariano potrebbero ancora comporre la coppia d’attacco, con un centrocampo a cinque che vede Sersanti perno centrale, le due mezzali Santoro e Gerli e gli esterni Zampano a destra e Zanimacchia a sinistra, infine ecco la difesa a tre per il Modena con Tonoli, Dellavalle e Nieling davanti al portiere Chichizola.

Per il Pescara di mister Vincenzo Vivarini si può invece insistere con il modulo 3-4-2-1 che vede Olzer e Valzania trequartista alle spalle della prima punta Tsadjout. Nel cuore della mediana Dagasso e Squizzato, con Olivieri a destra e Corazza a sinistra in qualità di esterni di centrocampo, mentre in difesa indichiamo il terzetto con Capellini, Brosco e Pellacani davanti al portiere Desplanches.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, il pronostico sulla diretta Modena Pescara indica i padroni di casa come nettamente favoriti secondo le quote Snai, grazie al segno 1 proposto a 1,60 contro la stuzzicante quota 5,00 indicata in caso di segno 2. Il pareggio, che vale 3,80 volte la giocata, sarebbe infine una via di mezzo.